Ekonomi Türkçe kullanandan vergi alınmasın
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Türkçe tabela için dikkat çeken öneri

Türkçe kullanandan vergi alınmasın

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu'ndan "Türkçe tabela" kullanımına yönelik dikkat çeken bir öneri geldi. TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, tabelalarını tamamen Türkçe yapanlara yönelik vergi muafiyeti getirilmesi gerektiğini söyledi.

Haber Merkezi AA
Türkçe tabela kullananlara vergi muafiyeti önerisi getirildi.
Türkçe tabela kullananlara vergi muafiyeti önerisi getirildi.

Palandöken, 26 Eylül Türk Dil Bayramı dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, dilin yozlaşmasını önlemek için tüm iş yeri sahiplerine Türkçe tabela kullanmaları yönünde çağrıda bulundu.

Vergi muafiyeti getirilsin önerisi

Türkçenin yozlaşmasının engellenmesi ve dile sahip çıkılması gerektiğini vurgulayan Palandöken, "Caddelerimizin yabancı tabela kirliliğinden arındırılması için vatandaşlarımızı Türkçe tabela kullanmaya özendirmeliyiz. Tamamen Türkçe tabela kullananlara vergi muafiyeti getirerek, dilimizin kullanımını daha çok teşvik etmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Palandöken, ticari müesseselerin kullandıkları tabelalar için belediyelere her yıl ilan ve reklam vergisi ödediğini anımsatarak, Türkçe karakterli tabela kullananlara tabela vergisi muafiyeti getirilmesi halinde iş yeri sahiplerinin yabancı kelime kullanmaktan vazgeçeceğini aktardı.

Türkçe tabela kullanın çağrısı

Köklü geçmişi ve zengin anlam derinliğiyle Türkçenin dünyadaki sayılı dillerden biri olduğunun altını çizen Palandöken, şunları kaydetti:

"Bu kadar güçlü bir dilimiz olmasına rağmen yerli üretimin yapıldığı iş yerlerinde dahi yabancı kelimelerden oluşan tabelalar kullanılıyor. Türk Dil Bayramı vesilesiyle dilimizin yozlaşmasının önüne geçmek için tüm iş yeri sahiplerine ve vatandaşlara Türkçe tabela kullanmaları yönünde çağrıda bulunuyorum. Gelin hep birlikte caddelerimizi tabela kirliliğinden arındıralım."

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