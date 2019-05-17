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Ekonomi Turkcell KKTCde enerji üretecek
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TÜRKİYE EKONOMİSİ

Turkcell KKTC’de enerji üretecek

900 KWp kurulu güce sahip Kuzey Kıbrıs Turkcell Güneş Enerji Santrali, yaklaşık 6 milyon lira yatırımla 4,5 ayda tamamlandı. Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akça santralle ilgil olarak, “Enerji, dijital hayatın hayat suyu” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kuzey Kıbrıs Turkcell Güneş Enerji Santrali
Kuzey Kıbrıs Turkcell Güneş Enerji Santrali

Enerji yatırımına iştiraki Enerjicell ile 2016'da başlayan Turkcell, grubun ilk güneş enerji santralini KKTC'de kurdu. Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, 900 KWp kurulu güce sahip Kuzey Kıbrıs Turkcell Güneş Enerji Santrali, yaklaşık 6 milyon lira yatırımla 4,5 ay gibi kısa bir sürede tamamlandı.

10 DÖNÜME 2 BİN 500 PANEL YERLEŞTİRİLDİ

Türkiye'nin güneyinde, Akdeniz'in üçüncü büyük adasında faaliyet gösteren Kuzey Kıbrıs Turkcell'in ilk ve tek güneş enerji santrali, 10 dönümlük bir arazi üzerinde konumlandırıldı. Santralde 2 bin 500 adet yüksek verimli panel ile 9 adet santral tipi inverter kullanıldı. Orta gerilim üzerinden şebekeye tahmini yılda 1 milyon 510 bin 918 kilovatsaat enerji üretecek santral ile doğaya 906 bin 481 kiloluk karbon emisyonu salımının engellenmesi bekleniyor.

ENERJİCELL'İN İLK YATIRIMI KIBRIS'A

Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akça, enerjiyi, "dijital hayatın hayat suyu" olarak tanımladı. Akça, şunları kaydetti: "Günümüzde artık enerji olmadan endüstriden, dijitalden ve yeni teknoloji gelişiminden bahsetmek mümkün değil"

YENİ SANTRAL İÇİN SİNYAL VERİLDİ

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan da Türkiye'de, Turkcell Enerji şirketini kurduklarını hatırlatarak şu değerlendirmelerde bulundu: "Enerji şirketimiz, daha kolay ulaşıma çözüm bulabilmek için çalışıyor. İmkanları göz önünde bulundurduğumuzda güneş, gerek KKTC gerekse Türkiye için en önemli enerji kaynaklarından birisi. Bizler de Turkcell olarak, bu verimli kaynağı kullanmak adına yatırım yapmaya devam edeceğiz."

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  • 6 milyon liraya güneş enerjisi santrali kurdu
  • 900 KWp kurulu güce sahip Kuzey Kıbrıs Turkcell Güneş Enerji Santrali, yaklaşık 6 milyon lira yatırımla 4,5 ayda tamamlandı. Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akça santralle ilgil olarak, “Enerji, dijital hayatın hayat suyu” dedi.

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