Turkcell uygulamaları global rekabette

Telekomünikasyon şirketi olmanın çok ötesine geçen Turkcell, yerli uygulamalarını dünya pazarına sunuyor. Tamamı Türk mühendis ve yazılımcıları tarafından geliştirilen arama motoru, e-posta hizmetleri, anlık mesajlaşma, TV ve müzik platformları gibi yerli uygulamalar artık 38 ülkede milyonlarca kullanıcıya ulaşıyor.

TÜRKİYE'NİN VERİSİ GÜVENDE

Turkcell Dijital Servisler ve Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ataç Tansuğ, "Veri bizim en kıymetli varlığımız ve buna özenle sahip çıkmalıyız. Bu noktada en yüksek teknolojiyi barındıran veri merkezlerini inşa ediyoruz ve bu faaliyetlerimiz neticesinde elde ettiğimiz gelirlerin vergisini vererek Türkiye ekonomisine doğrudan katkı sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.

38 ÜLKEYE İHRACAT

Turkcell'in dijital servisler stratejisini özetleyen Tansuğ, geliştirdikleri servislerle küresel rakiplere dahi yol gösterdiklerini söyledi. Tansuğ, uzun zamandır Türkiye'nin verisinin Türkiye'de kalması gerektiğini savunduklarını söyleyerek, "Bugün fiziksel yatırımımız olmayan ülkelerde müşterilerimiz var. Dijital servislerimizi 38 ülkeye ihraç ediyoruz" diye konuştu.

Antarktika’da bile BiP var

Bu ürünlerin vergilendirilmesi ve ülke ekonomisine doğrudan katkısıyla birlikte istihdamı artırdıklarının altını çizen Tansuğ, şu ana toplam uygulama indirme rakamlarının 200 milyona ulaştığını belirtti. BİP’in en çok indirilen yerli uygulama olduğuna vurgu yapan Tansuğ, “BİP, 38 milyondan fazla indirildi ve 192 ülkede kullanıcısı var. Günlük 450 milyon mesaj gönderimi gerçekleşiyor. Antarktika’da bile BiP kullanıcımız var. Bireysel bulut platformumuz lifebox’ta toplam depolanan dosya sayısı 8 milyon akıllı telefonun hafızasını dolduracak büyüklükte” dedi.