Turkcell'de cihaz kiralama dönemi

Çalışanlarının mobil iletişimleri için cep telefonu satın alma maliyetlerini düşünen şirketler için yeni uygulamayı Turkcell başlattı. Turkcell, cihaz kiralama projesiyle farklı markaların 20'den fazla modeli şirketlerin kullanımına sunuluyor. Bu sayede şirketler Turkcell müşterisi olmasalar da78 liradan başlayan fiyatlarkla 24 ay süreyle kiralama yapabilecek.

YÜZDE 30'A VARAN MALİYET AVANTAJI

Ceyhun Özata

Turkcell'in şirketlerin dijitalleşmesi için geliştirdiği yeni çözümlerin detayları, Turkcell Kurumsal Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ceyhun Özata'nın katılımıyla düzenlenen toplantıda duyuruldu. Projeye ilişkin bilgi veren Ceyhun Özata,, Türkiye'de bireylerin yanı sıra kurumların da dijital dönüşümünde öncü rol üstlendiklerine işaret etti. Özata, "Yüzde 30'lara varan maliyet avantajı sağlıyoruz. Ayrıca kiralamak yerine satın almak isteyen kurumsal şirketlere özel kredi sistemini Financell ile birlikte hayata geçiriyoruz. Burada müşterilerimizin sadece ürün için değil aynı zamanda hizmet için de kredi alabileceğinin altını çizmek isterim" dedi. Özata, kredide alt üst limit belirlenmesi konusunda, "Limit, şirketin muhteviyatına bağlı olarak değişebilir. Şirketin kredibilitesi ile paralel" ifadesini kullandı.

6 AYDA SERVİSLERDEN YÜZDE 62'LİK BÜYÜME

"İlk 6 ayda dijital iş servislerinde 693 milyon TL gelir elde ettik, yüzde 62 gelir büyümesi gerçekleştirdik" diyen Özata, "Şu an 700 binin üzerinde şirkete ulaştık. En önemli büyüme alanlarımızdan biri şehir hastaneleri ile sağlık sektörü oldu. Şimdi şirketlere özel cep telefonlarında kiralama dönemini başlatıyoruz" bilgisini verdi. Şirketin büyüme hedeflerini de paylaşan Özata şunları söyledi: "Yatırımlarımızı çeşitli sektörlere yapıyoruz ama en önemli büyüme alanlarımızdan biri şehir hastaneleri oldu. Kamuda önemli işlerimiz var. Sağlık sektörü bizim önemli yol katettiğimiz alanların başında geliyor. En önemli odaklandığımız alan sağlık."

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Dijital dönüşüm kredisi

Verilen bilgiye göre, Financell, artık teknolojik ürün ve hizmet almak isteyen şirketlere de ekim ayından itibaren finasman desteği sağlayacak. Financell Dijital Dönüşüm Finansmanı, şirketlerin akıllı telefon, tablet, sunucu, bilgisayar gibi birçok teknolojik ürün alışverişlerini finanse edecek. Financell'den finansman desteği alan şirketler, teknolojik ürünlerine doğrudan sahip olurken ödemelerini 36 aya kadar taksitlendirerek zamana yayma avantajı da elde edecek. Toplantıda ayrıca, Turkcell'in akıllı araç çözümü "Kopilot Filom" ve "Akıllı Küpe", "Filiz" gibi yerli ve milli tarım-hayvancılık uygulamaları hakkında da bilgi paylaşıldı.