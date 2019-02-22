Turkcell’den 2 milyar net kâr

Turkcell geçtiğimiz yıl yüzde 20,8 büyüme rakamına ulaşarak 21,3 milyar lira ciro elde etti. 3 yıldır dünyanın en hızlı büyüyen operatörü olduklarını belirten Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, "Dördüncü çeyrek net karımız 864 milyon lira, tüm yıl karımız da geçen senenin biraz üzerinde 2 milyar 21 milyon lira oldu. 2018'de 21,3 milyar lira ciroya ulaştık, yüzde 20,8 büyüdük. FAVÖK'ümüz 8,8 milyar lira oldu, yüzde 41,1'lik bir büyüme gerçekleşti" dedi.

85.8 MİLYON ABONE İLE 169 MİLYON İNDİRME

Turkcell'in 2018 yılı finansal sonuçları, Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu'nun katıldığı toplantıda paylaşıldı. Turkcell’in dijital servislerine olan talebin ivme kazarak yükselmeye devam ettiğine dikkat çeken Kaan Terzioğlu, “85.8 milyon abone ve 169 milyon indirme rakamına ulaştık. 4.5G kullanıcılarının ortalama data tüketimi 7.6 GB’a yükseldi. Turkcell Türkiye’nin mobil çoklu teklif müşteri oranı yıllık 10,9 puan artışla yüzde 66,7’ye ulaşırken, sabit tarafta TV’li çoklu oyun müşterileri oranı da yüzde 48,6 oldu. Müşterilerimizin, bir gün içerisinde hayatlarına dokunduğumuz dakika sayısı 2018 yılında artışını sürdürdü. Artık müşterilerimiz fizy’den günde ortalama 48 dakika müzik dinliyor, Dergilik’te 18 dakika dergi ve gazete okuyor” diye konuştu.

HEDEFLERE ULAŞTIK

Kaan Terzioğlu, toplantı sonunda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Türkiye’nin 2018’de zor bir seneden geçtiğini hatırlatan Terzioğlu, hedefledikleri net kara ulaştıkları için mutlu olduklarını dile getirdi. Fintur’daki satışın 2019 finansal sonuçlarına yansıyacağını anımsatan Terzioğlu, “Kontrat bitti. Bunun tamamlanmasıyla birlikte aşağı yukarı 650 milyon liralık bir kar daha 2019 karı olarak göreceğiz. Bunun, bu çeyrek olmaması için bir sebep yok” diye konuştu.

CİRONUN YÜZDE 20’Sİ YATIRIMA GİDİYOR

Data center’larda 2 milyar liralık yatırımları bulunduğunu dile getiren Terzioğlu, “Oraya yatırımlara devam edeceğiz. Son 5 yıldaki yatırımın 26 milyar liraya geldi. 2022’ye kadar 16 milyar lira daha yatırım yapacağız. Her sene ciromuzun yüzde 20’lik kısmını yatırıma çevirmek zorundayız” dedi. Terzioğlu, yeni pazarlarla büyümeye devam edeceklerini bildirdi. Terzioğlu, “2019 bizim ve Türkiye içi güzel bir yıl olacak. Türkiye güçlü refleksi olan, her türlü krizden alnının akıyla çıkmayı başaran bir ülke. 2019’da yüzde 16-18 arası gelir büyümesi, yüzde 37-40 arası FAVÖK marjı hedefliyoruz” bilgisini verdi.