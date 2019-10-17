Ekonomi Turkcellden BİPle acil durum butonu
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Turkcell’den BİP’le acil durum butonu

Turkcell’in uygulamalarından BİP, deprem ve kaza gibi olağanüstü durumlarda konum ve mesajınızı önceden belirlediğiniz kişilere otomatik olarak iletecek. Yine belirleyeceğiniz 10 numarayla da güvende olduğunuza ilişkin bilgi paylaşılacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bip Türkiye
Bip Türkiye

BiP acil durumlarda konum ve mesajınızı önceden belirlediğiniz kişilere otomatik olarak gönderecek. Önceden belirlenecek 10 numara ile acil durumlarda güvende olunduğuna dair bilgi paylaşılabilecek. Bunun yanında acil durum bildirimi özelliğiyle de belirlenen kişilere konum bilgisi BiP mesajı ve SMS ile gönderilebilecek, internet üzerinden kesintisiz iletişim kurulabilecek.

ŞARJI BİTSE DE ARAMA YAPABİLİYOR

Önceden belirlenecek 10 numara ile, acil durumlarda güvende olunduğuna dair bilgi paylaşılabilecek. Bunun yanında acil durum bildirimi özelliğiyle de belirlenen kişilere konum bilgisi BiP mesajı ve SMS ile gönderilebilecek, internet üzerinden kesintisiz iletişim kurulabilecek. BiP’e eklenen yeni bir özellik sayesinde cep telefonunun şarjı bitse dahi bilgisayar kullanılarak internet üzerinden mesaj ve arama yapılabilecek. Bu özelliği kullanmak için en az ayda bir kez bilgisayar üzerinden BiP oturum açmış olmak gerekiyor. BiP, web üzerinden arama ve görüntülü arama özelliklerini tüm dünyada kullanıma açtı ve tüm operatör kullanıcıları BiP’i kullanabiliyor.

ALTYAPIDA İŞBİRLİĞİ YABANCI YATIRIMCIYI ÇEKER

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, özellikle acil durumlarda iletişimin kesilmemesi için BİP’e yüklenen yeni özellikler hakkında basın mensuplarıyla bir araya geldiği toplantıda açıklamada bulundu. Hanelere kadar fiber (FTTH/B) yaygınlaştırılması gerektiğini belirten Erkan, ortak altyapı şirketi kurulması gerektiğini ve böylece yabancı yatırımcı için Türkiye pazarının daha da cazip hale geleceğini söyledi. Fiber altyapıda ortaklık konusunda Erkan şunları söyledi:

ORTAK ALTYAPI ŞİRKETİ KURULSUN

“Mükerrer yatırımların engellenmesi adına, altyapı paylaşımları teşvik edilmeli. Son 3 yıldır fiber altyapıyı yaygınlaştırma konusunda ne yazık ki bir yol alamadık. Bu konuda tek bir çivi dahi çakamadık.” Turkcell Genel Müdürü, kurulacak Ortak Altyapı Şirketi’nin önemini şöyle özetledi: “Altyapı sahibi işletmecilerin, altyapılarını satmaları veya ayni sermaye karşılığında yeni kurulacak Türkiye Ortak Altyapı Şirketi’ne devretmeleri önerilmektedir. Yapılacak iş modeli değerlendirmelerine göre kurulacak şirketin yüzde 100 kamu veya kamu-özel sektör işbirliği olması değerlendirilebilir.”

5G’DE ÖNCÜYÜZ

5G ile mobil tarafta ses ve internet iyileştirmesinin çok ötesinde yepyeni bir sisteme giriş yaptıklarını belirten, Erkan, 5G’nin getirdiği dijitalleşme teknolojisi sektörleri dönüştürecek. Bu nedenle 5G bireylerden çok aslında endüstrilerin ihtiyaç duyacağı bir teknoloji olarak önümüze çıkıyor. 5G’de öncüyüz. İlkleri hayata geçiriyoruz. İstanbul Tepebaşı’ndaki mağazamızda 5G’yi cep telefonlarıyla buluşturarak 2.2Gbps hızları aşıp dünya rekoru kırdık” diye konuştu.

2. el cihaz satışı başladı

  • Murat Erkan
  • BİP’in 106 dilde çeviri yapabildiğini paylaşan Murat Erkan, 200 Ar-Ge mühendisin geliştirdiği uygulamayı 38 ülkeye ihraç ettikleri bilgisini de paylaştı. Turkcell’in internet sitesi üzerinden ikinci el cihaz satış alış ve satışına başladıklarını aktaran Erkan, “Aldığımız cihazları yetkili teknik servis testinden geçirip orijinal parçalarla yeniliyoruz, bir yıl garantili olarak satışa çıkarıyoruz00. Vergilendirme konusunda çalışmalarımız sürüyor. Vergi düşerse alıcıya yüzde 30-40 avantaj sağlar. Cari açığı düşürmek için de önemli bir adım olur” ifadesini kullandı.
  • Cep telefonları birer ATM olacak
  • “Paycell ve Financell ile en iddialı oyunculardan biriyiz” diyen Erkan şu bilgileri verdi: “Ülkemizde bankacılık hizmetlerini nüfusun yarısı kullanıyor. Bu oranı yükselteceğiz. Türkiye’de kredi skorunu ölçen en güçlü şirketlerden birisiyiz. Ödeme yapan 26 milyon müşterimiz var. Türkiye’nin en büyük bankasında bu sayı 8 milyon. Cep telefonları birer ATM görevi görecek. ATM kurmaya olan ihtiyacı ortadan kaldıracağız.”

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