Turkcell'den mobilde güvenlik adımı

Turkcell, müşterilerinin mobil internette daha güvende olmalarını sağlayan yeni bir hizmeti kullanıma sundu. Şirketten yapılan açıklamaya göre, şirketin geliştirdiği Dijital Güvenlik Servisi, dolandırıcılık amaçlı kullanılan sahte sitelere karşı Turkcell müşterilerine geniş çaplı koruma sunuyor. Servis, son yıllarda kişisel bilgilerinin ele geçirilmesi ve dolandırılma tedirginliği yaşayan kullanıcıların interneti daha güvenli şekilde kullanabilmelerini hedefliyor. Turkcell’in sürekli güncellenen siber güvenlik altyapıları üzerinden çalışan servis, özellikle "oltalama" olarak adlandırılan sitelere karşı koruma sağlıyor.

Ataç Tansuğ

ZARARLI SİTEYE KARŞI UYARI

Turkcell Dijital Servisler ve Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ataç Tansuğ, "Dijital Güvenlik Servisi, müşterilerimizin kişisel bilgilerinin sahte siteler aracılığıyla çalınması olasılığını önemli ölçüde engelliyor." Dijital Güvenlik Servisi'ne abone olan kullanıcılar mobil hatları üzerinden internete bağlıyken sahte web sitelerine erişmeye çalıştıklarında sayfanın tipine göre içeriğin zararlı olabileceğine dair bilgilendirme uyarısı alacak veya sayfa doğrudan engellenecek" dedi. Tüm Turkcell mobil aboneleri, GUVENLIK yazıp 2200'a kısa mesaj atarak aylık 2,49 TL karşılığında bu servisten faydalanabiliyor.