Turkcell’e Çin’den 500 milyon Euro kredi

Turkcell, altyapı yatırımlarının finansmanı amacıyla geçen yılın aralık ayında mutabakatını duyurduğu Çin Kalkınma Bankası ile 500 milyon avro tutarında ve 8 yıl vadeli kredi paketini imzaladı. Kredi paketi, 3 yıl içinde Turkcell tarafından yapılacak telekom ekipman alımlarının finansmanında Avro ve Çin Yuanı (RMB) cinsinden kullanılabilecek.

KUR VE FAİZ RİSKİ İÇİN DE ANLAŞMA

Turkcell ayrıca RMB kredilerin kur ve faiz risklerinin ihtiyaç oldukça hedge edilmesi amacıyla ICBC Turkey ile bir mutabakat anlaşması imzaladı. Bu kapsamda RMB cinsinden kullanılan kredilerin risklerinin bertaraf edilmesi için gerekli hedge işlemleri yapılabilecek. 3 yıllık dönemde kullanılacak krediler için kullanım süresi boyunca anapara geri ödemesi yapılmayacak, kullanım döneminin bitiminden itibaren 5 yıllık süre içerisinde düşük başlayıp artan taksitler halinde geri ödenecek.

İLK SWAP ANLAŞMASI 2017’DE YAPILMIŞTI

Turkcell, tedarikçileriyle ilk yerel para birimi cinsi anlaşmasını 2017’de LTE servis ve ürünleri için yapmıştı. 2018 yılında ise Turkcell, Çin Kalkınma Bankası ile söz konusu anlaşmanın finansmanı için Türkiye’deki ilk uzun vadeli RMB cinsi kredi anlaşmasını imzalamıştı. Son olarak Turkcell yerel para ile ticaret hacmini artırarak finansal yönetimini güçlendirme kararı almış, bu amaçla Çin menşeili tedarikçileriyle ileri tarihli tüm kontratlarını RMB cinsinden yapma konusunda mutabık kalmıştı.

Osman Yılmaz

TÜRKİYE’YE GÜVENİN GÖSTERGESİ OLDU

Turkcell Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Osman Yılmaz, Çin Kalkınma Bankası’yla imzalanan anlaşmanın hem Turkcell’e hem de Türkiye ekonomisine duyulan uluslararası güvenin en açık göstergesi olduğunu ifade etti. Yılmaz, “Pandemi dönemi iletişimin önemini bir kez daha gösterdi. Bu süreçte veri kullanımda yüzde 50’lere varan artışlar yaşarken, BiP üzerinden yapılan görüntülü görüşmelerde 10 kata varan, TV+ kullanımında ise yüzde 15 artışlar gördük. Ayrıca fiber olmayan yerlerde müşterilerimize fiber hızında mobil internet sunabilmemizi sağlayan Superbox ürünümüze olan talep de katlandı” ifadelerini kullandı.

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Krediyle yeni nesil teknoloji alacak

Turkcell olarak, büyüyen abone bazlarına en kaliteli hizmeti sunmaya devam etmek için yatırımlara kesintisiz devam ettiklerini ifade eden Yılmaz, “Uzun vadeli yatırımlar için uzun vadeli finansman sağlanması iş modelimizin temel prensiplerimizden” değerlendirmesinde bulundu. Yılmaz, Turkcell’in bu anlaşmayla etkin bilanço yönetimini likidite ve kur riskinin çeşitlendirilmesi anlamında bir kez daha kanıtladığının altını çizerek, şunları kaydetti: “İmzaladığımız anlaşmayla önümüzdeki 3 yılın yeni nesil teknoloji satın alımlarını finanse etmeyi planlıyoruz. Uzun vadeli, uygun maliyetli ve hem Avro hem de RMB cinsinden kullanılabilecek bu krediyle satın alımlarımızı finanse ederken bu dönemde vadesi gelecek kredilerimizi de elverişli koşullarda yenilemiş olacağız. Başarıyla tamamladığımız bu anlaşma sayesinde gelecek dönemlerdeki altyapı yatırımlarımıza finansman anlamında hazırız.”