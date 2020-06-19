Turkcell'in önü açıldı: 15 yıllık ihtilaflı yapı sadeleşti

Türkiye Varlık Fonu (TVF) Türkiye’nin ilk ve en büyük mobil operatörü Turkcell’in yüzde 26,2’sini satın alarak önemli bir hamle yaptı. Çeyrek asrı aşkın geçmişi olan Turkcell’in ortaklık yapısı nedeniyle son 15 yıldır yaşadığı sıkıntılı süreç geride kaldı. Kör düğüm haline gelen ortaklık yapısı bütün tarafların masada olduğu bir uzlaşmayla çözüldü. Tüm paydaşlar için yeni bir dönemi başlatan satın almanın ardından Turkcell’in yeni ortaklık yapısı hem sadeleşti hem de şeffaf hale geldi.

Türkiye Varlık Fonu, toplam yüzde 26,2 içerisindeki yüzde 15’lik imtiyazlı hisseleriyle Turkcell Yönetim Kurulu’ndaki 9 üyeden 5’ini belirleyebilecek ve şirketin yönetim kontrolüne sahip en büyük hissedarı oldu. Telia’nın hisselerinin tamamını 530 milyon dolara satın alan Varlık Fonu, Karamahmet’in Ziraat Bankası’na olan borcunu da üstlenerek Çukurova grubundan hisse aldı.

Yeni ortaklık yapısı

Eski karmaşık yapı

İKİNCİ BÜYÜK ORTAK RUS MİLYARDER

Telia, Turkcell’deki yüzde 24,02’lik dolaylı hisselerinin tamamını 530 milyon dolar karşılığında satarak Turkcell’den çıkış yaptı. Rus milyarder Mikhail Fridman’ın sahip olduğu Alfa Telekom/LetterOne, Türkcell’deki payını toplamda yüzde 24,8’e çıkararak en büyük azınlık hissedar haline geldi.

KARAMEHMET TAMAMEN AYRILDI

Varılan anlaşmayla Turkcell Holding ortak girişimi sona erecek. Turkcell’in kurucusu olan Çukurova Holding’in patronu Mehmet Emin Karamehmet ise dolaylı hisselerini satarak Turkcell’den tamamen çıkış yaptı. Karamehmet, Ziraat Bankası’ndan aldığı 1.6 milyar dolar krediye Turkcell hisselerini teminat göstermişti. Karamehmet’ten de hisse alan Türkiye Varlık Fonu, Karmehmet’in Ziraat Bankası’na olan borcunu üstlendi.

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ÇOĞUNLUK VARLIK FONU’NA GEÇTİ

Turkcell’in yüzde 26,2’sını satın alarak en büyük hissedarı olan Varlık Fonu Turkcell Yönetim Kurulu'ndaki 9 üyeden 5'ini belirleyebilecek. Yönetim kurulundaki 4 üye TVF imtiyazı olmaksızın seçebilecek ve bu sayede azınlık hissedarlar daha fazla güç kazanacak. Şirketten yapılan açıklamada, Turkcell’in mevcut temettü politikası sürdürüleceği vurgulandı. Turkcell, hem Borsa İstanbul hem de New York borsasında işlem gören tek Türk şirketi olmaya devam edecek.

Turkcell Ana Sözleşmesi’nde yapılacak değişikliklerin Genel Kurul’da onaylanması ve ilgili düzenleyici kuruluşlardan gerekli izinlerin alınmasının ardından sürecin bu yıl tamamlanması hedefleniyor.

YATIRIMCI GÜVENİYLE GELEN GÜÇLÜ ORTAKLIK

TVF’nin hem özel sektörde faaliyet gösteren hem de yurt dışı borsalarda işlem gören Turkcell’e yaptığı ilk yatırım olan bu satın alma, fonun, Türkiye’nin rekabetçi şirketlerini destekleme stratejisinin bir parçası olarak değerlendirildi. Varlık Fonu, kuruluş vizyonu doğrultusunda, küresel dijital dönüşümde öncü bir şirketin en büyük destekçisi olurken, LetterOne da hisselerini neredeyse ikiye katlayarak Turkcell’in geleceğine duyduğu güveni ortaya koydu. Hissedarlar arasında uzun zamandır süregelen ve firmanın piyasa değeri ile performansına olumsuz yönde etki eden anlaşmazlıkların çözülmesini sağlayan satın almayla birlikte Turkcell’in ortaklık ve yönetim kurulu yapısı sadeleşerek daha istikrarlı ve şeffaf hale getirildi.

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TURKCELL’E DEĞER KATACAK

Berat Albayrak

Türkiye Varlık Fonu’nun Turkcell’in değerine değer katıp daha da büyüteceğinden emin olduğunu söyleyen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, “Türkiye Varlık Fonu ve Turkcell ortaklığı küresel ticarette ve iş dünyasında tarihi bir performans ortaya koyacak” dedi. Yüzde 49’u ise halka açık olan Turkcell, İstanbul ve New York borsalarında işlem görüyor. Yeni ortaklık yapısı haberiyle Turkcell’in Borsa İstanbul’daki değeri yüzde 10 artış kaydetti.

Yepyeni bir başlangıç yaptık

Zafer Sönmez

TVF Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Zafer Sönmez, günümüzde giderek artan bağlanabilirlik ve teknoloji talepleriyle birlikte Turkcell’in pandemi sonrası dönemde daha da büyümesinin beklendiğine dikkat çekti. Sönmez, “Turkcell’in 15 yıllık hissedarlık düğümünü, tüm tarafların masada olduğu bir uzlaşmayla çözdük. Turkcell, esasında yeni yol haritamızın en büyük başlangıç adımlarımızdan bir tanesi. TVF, stratejik ve büyük ölçekli şirketlere bakacak ve yatırım yapacak. Turkcell’in şu anki piyasa değeri hak ettiğini yansıtmıyor. Bunun çok daha üzerinde olduğunu düşünüyoruz. Turkcell bizi uluslararası, global finansal yatırımcılar ligine sokmuş durumda. Bu anlamda sadece Türkiye değil, bölgesel ve global bir oyuncu neden olmayalım. Bunun planını yapıyoruz” dedi.

Türkiye Varlık Fonu, Turkcell’in en büyük ortağı oldu