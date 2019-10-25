Ekonomi Türkiye 10 basamak yükseldi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Türkiye 10 basamak yükseldi

Türkiye, Dünya Bankası'nın İş Yapma Kolaylığı Endeksi'nde 10 basamak daha yükselerek 76,8 puanla 33'üncü sıraya yerleşti. Hükümetin ve ekonomi yönetiminin yaptığı hukuki düzenlemeler ve yapısal reformlar Türkiye'de iş yapmayı kolaylaştırdı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Dünya Bankası
Dünya Bankası

Türkiye, Dünya Bankasının İş Yapma Kolaylığı Endeksi'nde (Doing Business Index) 10 basamak daha yükseldi. Dün açıklanan endekse göre Türkiye; 76,8 puanla 43’üncü sıradan 33’üncü sıraya çıktı. Hükümetin ve ekonomi yönetiminin yasal düzenlemeleri ve yapısal reformları bu gelişmede etkili oldu.

SIRALAMAYI NELER BELİRLİYOR?

Dünya Bankası tarafından 2004'ten bu yana her yıl düzenli olarak hazırlanan İş Yapma Kolaylığı Endeksi, üye ülkelerde yatırım ortamını etkileyen iş düzenlemelerini analiz ediyor.

Analiz kapsamında, "iş kurma", "işçi alımı", "yer temini", "finansmana erişim", "gündelik faaliyetlere ilişkin ödemeler" ve "güvenli bir iş ortamında faaliyet gösterme" ana konu başlıkları altındaki "iş gücü piyasası düzenlemesi", "inşaat izinlerinin alınması", "elektrik temini", "tapu kaydı", "kredi temini", "küçük yatırımcıların korunması", "vergi ödemesi", "dış ticaret", "sözleşmelerin icrası" ve "şirket tasfiyesi" göstergeleri inceleniyor.

15 YILDA 60 SIRALIK YÜKSELİŞ

Türkiye, son 15 yılda İş Yapma Kolaylığı Endeksi sıralamasında 60 basamak yükselerek, hem yerli hem de yabancı yatırımcılar için önemli avantajlar sunan bir ülke konumuna geldi. Sonraki yıllarda endeks sıralamasında iniş ve çıkışlar gerçekleşti. Özellikle son 4 yılda hükümetin ve ekonomi yönetiminin yaptığı hukuki düzenlemeler ve iş ortamını iyileştirici çalışmalar, Türkiye'nin endekste tekrar üst sıralara çıkmasını sağladı. Bu kapsamda, şirket kuruluşlarında tek pencere uygulaması, tapu süreçlerinin elektronik ortama taşınması, tapu kayıtlarının kalitesinin artırılması ve harcının düşürülmesi, yatırım mallarında KDV istisnası, dış ticaret maliyetlerinin azaltılması reformları başta olmak üzere çok sayıda düzenleme hayata geçirildi.

Oldukça memnuniyet verici

  • TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da yaptığı açıklamada, “Uzun yıllardır 60 ile 70'inci sıra arasında yer aldığımız bir listede Türkiye'nin reformlar gerçekleştirerek 33'üncü sıraya yükselmesi bizi oldukça mutlu etti. İçinde bulunduğumuz ekonomik koşullarda gelen bu atılım, Türkiye'nin yatırımları ve istihdamı artırmak için ihtiyaç duyduğu reformları yaptığına ve yapmaya devam edeceğine dair bir göstergedir” dedi. Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin bu sonuçla yetinmeyerek, daha üst sıralara tırmanmak için planlı ve programlı bir şekilde ilerlemesi gerektiğini vurguladı.


Albayrak: Reformlara devam edeceğiz

  • Berat Albayrak
  • Türkiye’de iş yapma kolaylığının hızla iyileştiğini gösteren endeksi değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, “Reformlarımızı sürdüreceğiz. Özellikle maliyetlerin daha da düşmesini, iş hayatında verimliliğin artırılmasını sağlayarak Türkiye'nin yatırım iklimini en üst seviyeye çıkaracağız” açıklamasında bulundu. Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Bakanlığımız liderliğinde yürüttüğümüz iş yapma kolaylığı reform çalışmalarına katkı sağlayan tüm mesai arkadaşlarımı, ilgili tüm bakanlıklar ile kamu kurumlarındaki çalışanlarımızı ve TOBB'u tebrik ediyorum. Reformlarımızı sürdüreceğiz. İşe başlama, vergi ödeme ve dış ticaret gibi alanlardaki kazanımları ileri taşıyacağız” ifadelerini kullandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise "Dünya Bankasının İş Yapma Kolaylığı Endeksi'ndeki en büyük sıçrama esas itibarıyla bakanlığımız sorumluluğundaki vergi alanında sağlanarak, bu alanda sıralamamız 80'den 26'ya yükselmiştir" denildi.

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