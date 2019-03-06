Ekonomi Türkiye 3 kez kaplayabilir 178 bin ton geri kazandırıldı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Türkiye 3 kez kaplayabilir: 178 bin ton geri kazandırıldı

Lastik Sanayicileri Derneği Genel Sekreteri Erdal Kurt, "2018 yılında 178 bin 133 ton ömrünü tamamlamış lastik toplandı" dedi. Toplanan ÖTL'lerle neler yapılabileceğine değinen Kurt, "1 milyon ton ÖTL yan yana dizilse Türkiye yüz ölçümünü 3 sefer kaplar, üst üste dizilse 78 bin Eyfel Kulesi'ne ulaşırdı" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi AA
​Hurda 178 bin 133 ton lastik geri kazandırıldı.
​Hurda 178 bin 133 ton lastik geri kazandırıldı.

Lastik Sanayicileri Derneği (LASDER) Genel Sekreteri Erdal Kurt, geçen yıl 178 bin 133 ton ömrünü tamamlamış lastik (ÖTL) toplandığını belirterek, bunun 100 bin tonunun malzeme, 16 bin 133 tonunun pirolitik yağ (Geri dönüşümde ortaya çıkan sıvı yakıt), 62 bin tonunun da enerji amaçlı çimento sektörüne ek yakıt olarak geri kazandırıldığını bildirdi.

Kurt, yaptığı açıklamada, derneğin ÖTL'lerin toplanması, taşınması ve geri kazandırılması konusunda 2009 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından "yetkili kuruluş" olarak belgelendirildiğini söyledi.

Bu kapsamda Türkiye'nin her yerinden ÖTL topladıklarını anlatan Kurt, "2018 yılında 178 bin 133 ton ÖTL toplandı. Bu rakam LASDER'in 2018 yılı kota mecburiyetinin yüzde 100'üdür, yani derneğimiz kota yükümlülüğünü tam olarak gerçekleştirmiştir. Toplanan bu miktarın 100 bin tonu malzeme geri kazanımına, 16 bin 133 tonu pirolitik yağ kazanımına, 62 bin tonu da enerji amaçlı çimento sektörüne ek yakıt olarak kazandırıldı" bilgisini verdi.

En çok İstanbul, İzmir ve Ankara'dan toplandı

Kurt, en çok ÖTL'nin sırasıyla İstanbul, İzmir, Ankara, Adana, Konya, Mersin, Antalya ve Bursa'dan toplandığını dile getirdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı verilerine göre 2017 yılı yenileme pazarı satışlarının 340 bin ton olduğunu aktaran Kurt, ilgili yönetmelik gereği bu miktarın yüzde 80'ine denk gelen 272 bin tonunun ÖTL olarak toplanıp geri kazandırılması gerektiğini söyledi.

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Bu miktar içinde LASDER üyelerinin payının 177 bin 654 ton olduğunu aktaran Kurt, şöyle konuştu:

"LASDER kendi kotasının haricinde, 500 ton da ayrı toplama ve geri kazandırma faaliyeti yapmıştır. LASDER dışında kalan ve toplanması gereken 94 bin 346 ton ÖTL vardır. Bakanlık verilerine göre toplanması gereken bu 94 bin ton ÖTL'den sadece 22 bin tonu toplanmıştır. Buradan ortaya çıkan ise 72 bin ton ÖTL toplanmamış ve bunun muhatabı firmalar yükümlülüklerini yerine getirmemişlerdir. Bu konuda takip ve değerlendirme Bakanlığın yetkisindedir. Vatandaştan beklentimiz, ÖTL'lerini doğaya atmaması ve daha kolay toplanabilmesi için yeni lastik aldıkları noktaya bırakmalarıdır."

"Türkiye yüzölçümünü üç sefer kaplar"

Kurt, dernek olarak 2009'dan bugüne kadar 1 milyon ton ÖTL'nin toplanarak geri kazandırıldığını kaydetti.

Toplanan ÖTL'lerle neler yapılabileceğine değinen Kurt, "1 milyon ton ÖTL yan yana dizilse Türkiye yüz ölçümünü 3 sefer kaplar, üst üste dizilse 78 bin Eyfel Kulesi'ne ulaşırdı. 1 milyon ton ÖTL'nin 650 bin tonu malzeme geri kazanımına, 350 bin tonu ise enerji kaynaklı çimento sektörüne ek yakıt olarak verilmiştir" ifadesini kullandı.

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Devlet desteğiyle 250 dönüm arazide 100 ton ürün elde ediyor
FOTOĞRAF 12
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Şırnak'ın Silopi ilçesine bağlı Özgen köyünde yaşayan Serdar Soysal, devlet desteğiyle 250 dönüm arazide yetiştirdiği zeytin ve meyvelerle hem çiftçilere örnek oldu hem de daha önce mevsimlik işçi olarak çeşitli illere giden bölge halkına bulundukları yerde iş imkanı sağladı.
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Özgen köyündeki 600 dönüm arazisinin 250 dönümünde devletten aldığı destekle sera kurdu, zeytin ve kayısı üretimine başladı. Arazisinden 5 kilometre uzaklıktaki suyu, 300 metrelik sondajla kendi topraklarına ulaştırmak için sulama sistemi kuran Soysal'ın bu çabası sonuç verdi ve Soysal 8 bin 500 zeytin ağacından her yıl yaklaşık 100 ton ürün almaya başladı.
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Farklı meyveler de yetiştiren Soysal bir taraftan çiftçiye örnek olurken bir taraftan da mevsimlik işçi olarak ülkenin farklı bölgelerine giden 30 kişiye bulundukları yerde istihdam imkanı sundu.
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Zeytin üretiminde öncü olmak için yaptığı çalışmaların sonuçlarını aldığını belirten Soysal, 8 bin 500 ağaçtan elde ettiği zeytini işlenmek üzere Gaziantep'in Nizip ilçesindeki fabrikalara gönderdiğini ifade etti. Soysal, Şu anda yaklaşık 30 kişi çalışıyoruz. Sadece bahçenin sulama sisteminde yaklaşık 6, ağaçların budanması için de 6 kişi çalışıyor. Teknolojik imkanları kullanarak işi hafifletmek istiyoruz. Kış aylarında şartlar biraz daha zor oluyor. Zeytin toplama dönemi aralık ayında başlıyor. 13 dönüm seramız var. İşçiler zeytin hasadının ardından seraya geçip çalışıyor. Ayrıca fıstık üretimimiz de var. dedi.
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Soysal, yaptığı açıklamada, aldığı tarımsal destekler sayesinde çeşitli ürünler yetiştirdiğini, çiftçilere sağlanan bu imkanın bölge ekonomisine ve kalkınmasına katkıda bulunduğunu söyledi. 600 dönüm ekili arazisi bulunduğunu, bunun 250 dönümünde zeytin, 80 dönümünde fıstık üretimi yaptığını anlatan Soysal, 13 dönüm üzerinde kapalı serası, 10 dönüm arazide de kayısı ve nar bahçelerinin olduğunu dile getirdi.
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Kurduğu zeytin ve meyve bahçeleriyle çiftçilere öncü olduğunu söyleyen Soysal, şunları kaydetti: Silopi'nin nüfusu 150 bine yaklaşıyor. Bölgemiz mevsimsel olarak Antalya'dan sonra en çok güneş alan yerlerden biri. Biz burada bu üretimi başardık. Başta 250 dönüm araziyi ekerken negatif mesajlar kulağımıza geldi ama her şeye rağmen ağaçlarımızı büyüterek başardık. Şu anda verimini alıyoruz. Buradaki mevsimlik işçilere de umut olduk. Batıya pamuk, fındık toplamaya giden mevsimlik işçiler artık evinin önünde çalışabiliyor. Her yıl 30'dan fazla kişi bahçemizde çalışıyor. Hemen hemen her mevsimde insan gücüne ihtiyaç oluyor. Bu sadece benimle de bitmiyor. Bizim gibi çiftçilerin çoğalması gerekiyor ki ekonomiye, istihdama ciddi şekilde katkı sunulabilsin.
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Terör nedeniyle son yıllarda bölgenin çok büyük sıkıntılar yaşadığını anımsatan Soysal, sağlanan huzurla insanların artık üretime ve istihdama yöneldiğini belirtti.
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Soysal'ın iş imkanı sağladığı işçilerden Sabriye Tuğluk (35), daha önce mevsimlik işçi olarak Çukurova ve Karadeniz bölgelerine gittiklerini, şimdi ise evlerinin yakınında çalışma imkanı bulduklarını söyledi. Tuğluk, Böyle işletmelerin çoğalmasını, bizim gibi işçilerin batıya gitmeden kendi memleketlerinde çalışmalarını istiyoruz. dedi.
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Meryem Sakın (18), aile bütçesine katkı sağlamak için çalıştığını belirterek, Her ağaçtan 10 kilogram zeytin topluyoruz. Bunun için de gayet mutluyum. Köyümüze yakın yerde çalışıyor olmam büyük avantaj. diye konuştu.
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.Tarım ve Orman İl Müdürü Bekir Kılıç da kentte tarım ve hayvancılık potansiyelinin yüksek olduğuna işaret ederek, bölgede huzurun tesis edilmesi sayesinde iki yıldır vatandaşların bu alanlara yöneldiğini dile getirdi.
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Meraların hayvancılığa açıldığını, kapalı mera kalmadığını anlatan Kılıç, Gerek bitkisel gerekse hayvansal üretimde Bakanlığımız üretim yapmak isteyen girişimcilerimize, çiftçilerimize büyük destekler veriyor. ifadesini kullandı.
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Kılıç, Soysal'ın kayısı, zeytin ve seracılıkta bölgede önder çiftçilerden olduğunu vurgulayarak, Bölgemizin iklimi zeytin, fıstık, kayısı, ceviz, badem ve pamuk için son derece uygun. Toprak yapımız biraz engebeli ve taşlık. Bu da meyve bahçeleri için çok iyi değerlendirilebilir. Zeytincilik anlamında bölgemiz önümüzdeki dönemde büyük bir değer olacaktır. Yatırım yapmak isteyen çiftçiler için hibe desteklerimiz sürüyor. dedi.
Devlet desteğiyle 250 dönüm arazide 100 ton ürün elde ediyor
Şırnak'ın Silopi ilçesine bağlı Özgen köyünde yaşayan çiftçi, devletten aldığı destekle 250 dönüm arazide diktiği zeytin ağaçlarından yılda 100 ton ürün elde ediyor. Sulama kanalı kuran, zeytinin yanı sıra meyve de yetiştiren Serdar Soysal, çiftçilere örnek oldu, daha önce mevsimlik işçi olarak çeşitli bölgelere giden vatandaşlara da kendi memleketlerinde iş imkanı sağladı.


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