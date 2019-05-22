Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Ekonomi Türkiye ABD menşeli 22 üründe gümrük vergisini yarıya indirdi
Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
TÜRKİYE EKONOMİSİ

​Türkiye ABD menşeli 22 üründe gümrük vergisini yarıya indirdi

Türkiye ABD menşeli 22 üründe gümrük vergisini yarıya indirdi

Türkiye, ABD'nin geçen hafta Türk çeliği ve alüminyum ürünlerine uyguladığı yüzde 50 ve yüzde 20 ek vergiyi yarıya indirmesinin ardından ABD menşeli 22 üründe gümrük vergisini yarıya indirdi.
Karar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kapıkule Tır Parkı
Kapıkule Tır Parkı

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre 11 Haziran 2018 tarihinde yürürlüğe giren bazı ABD mallarının ithalatına ilişkin ek vergilerde değişikliğe gidildi.

ABD'NİN ARDINDAN TÜRKİYE'DEN HAMLE

Buna Türkiye, ABD menşeli 22 üründe gümrük vergisini yarıya indirdi. Hatırlanacağı üzere ABD, geçen hafta Türkiye'den yaptığı çelik ithalatına uyguladığı yüzde 50 oranındaki gümrük vergisinin yüzde 25'e indirdiğini bildirmişti.

Türkiye'nin vergiyi yarıya indirdiği ürünler...

ABD, 23 Mart 2018'de Türkiye'nin de aralarında bulunduğu bazı ülkelere çelikte 25, alüminyuma yüzde 10 ilave gümrük vergisi uygulamaya başlamış, bazı ülkelere ise istisna getirmişti.ABD yönetimi, Türkiye'de terör örgütleriyle bağlantılı olduğu iddiasıyla Ekim 2016 tutuklanan Amerikalı rahip Andrew Brunson'ı serbest bırakma konusunda baskı yapmak için 10 Ağustos'ta Türkiye'den yapılan çelik ithalatına uygulanan vergiyi yüzde 50'ye, alüminyum ithalatına uygulanan vergiyi de yüzde 20'ye yükseltmişti. Türkiye de ABD mallarına gümrük vergilerini artırarak misilleme yapmıştı.

ABD'nin ek vergileri yarıya indirmesinin ardından, Türkiye'de aynı yönde adım attı.
ABDnin ardından Türkiyeden hamle

ABD'nin ardından Türkiye'den hamle

​Türkiye ABD menşeli 22 üründe gümrük vergisini yarıya indirdi.
Mersinde tersane yeniden gündemde

​Türkiye, Kıbrıs'taki gelişmelere yanıtını Taşucu'ndan verebilir.
Yargıtaydakritik seçim

Yargıtay'da
kritik seçim

Erdoğan'ın imzasıyla yeniden göreve başladı.
Ünlü oyuncu da tuzağa düşmüş

Ünlü oyuncu da tuzağa düşmüş

​Google'a günlük 20 bin lira ödemişler.
Silah sanayii<br>savaş istiyor

Silah sanayii
savaş istiyor

​Trump, kendisinin 'askeri-endüstriyel kompleks' tarafından savaşa zorlandığını iddia etti.
3 bölgeye dikkat

3 bölgeye dikkat

Meteoroloji'nin son tahmininde bölge bölge uyarı.
9 yaşındaki çocuktan acı haber

9 yaşındaki çocuktan acı haber

İnşaat çukuruna düşen çocuk kurtarılamadı.

YSK gerekçeyi<br>hemen açıklasın

YSK gerekçeyi
hemen açıklasın

​YSK, iptal kararının üzerinden 16 gün geçmesine rağmen gerekçeli kararını açıklamadı.

Mazotun<br>litresi 15 TL!

Mazotun
litresi 15 TL!

​CHP İstanbul adayının Beylikdüzü Belediyesi'ndeki israf tablosu ortaya çıktı.
İdlib ajan kaynıyor

İdlib ajan kaynıyor

​ÖSO'nun kurucu komutanı Albay Riyad Esad, Yeni Şafak'a konuştu.
Yapay zeka<br>ders oluyor

Yapay zeka
ders oluyor

​Açıklanan yeni eğitim sisteminin detayları ortaya çıkıyor.
Girişimcinin yeni<br>gözdesi öğrenci

Girişimcinin yeni
gözdesi öğrenci

​Yabancı öğrenci sınırlamasının kaldırılması girişimcileri harekete geçirdi.
Yine kimyasal kullandı

Yine kimyasal kullandı

​ABD, Esed rejiminin Suriye'nin kuzeyinde yeni kimyasal saldırılar gerçekleştirdiğini duyurdu.
Rumlar<br>ateşle oynuyor

Rumlar
ateşle oynuyor

İki yıl içerisinde 8 sondaj yapacaklar.
Türkiye gemisinin yolcularıyız

Türkiye gemisinin yolcularıyız

Erdoğan, milletvekillerinin katıldığı iftar programında konuştu.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.