Türkiye Avrupa Birliği'nin yedinci büyük ticaret ortağı oldu

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Euro Bölgesi'nin 2022 yılına ilişkin uluslararası ticaret verilerini yayımladı.

Buna göre, Euro Bölgesi'nde 2022'de toplam ihracat önceki yıla kıyasla yüzde 18 artarak 2 trilyon 877,8 milyar Euro'ya , toplam ithalat da yüzde 37,5 yükselerek 3 trilyon 192,5 milyar Euro'ya çıktı. Euro Bölgesi'nin 2022 yılındaki ticaret açığı 314,7 milyar Euro'yu buldu.

Ticaret açığı 431 milyar euro

AB'nin de 2022'de toplam ihracatı önceki yıla göre yüzde 17,9 artışla 2 trilyon 572 milyar Euro'ya, ithalatı da yüzde 41,3 yükselişle 3 trilyon 3,2 milyar Euro'ya ulaştı. Böylece AB, Ocak-Aralık 2022 döneminde 431,2 milyar Euro'luk ticaret açığı verdi.

Ayrca, AB'nin 2021 yılında 390,3 milyar Euro olan enerji ürünleri ithalatı, 2022'de yüzde 113,6 artarak 833,7 milyar Euro'yu buldu.

AB ülkelerinden geçen yıl en fazla ithalat yapan ülkeler 509,3 milyar Euro ile ABD, 328,6 milyar Euro ile Birleşik Krallık, 230,3 milyar Euro ile Çin, 188 milyar Euro ile İsviçre, 99,6 milyar avro ile Euro, 71,6 milyar Euro ile Japonya, 67,7 milyar Euro ile Norveç, 60,1 milyar Euro'yla Güney Kore ve 55,2 milyar Euro ile Rusya oldu.

En fazla ihracat Çin'den

AB ülkelerine en fazla ihracat gerçekleştiren ülkeler ise 626 milyar Euro ile Çin, 358,4 milyar Euro ile ABD, 218,6 milyar Euro'yla Birleşik Krallık, 203,4 milyar Euro'yla Rusya, 160,7 milyar Euro'yla Norveç, 145,2 milyar Euro'yla İsviçre, 98,6 milyar Euro'yla Türkiye, 71,7 milyar Euro'yla Güney Kore ve 69,7 milyar Euro'yla Japonya olarak belirlendi.

Geçen yıl AB ile ticarette Çin 395,7 milyar Euro, Rusya 148,2 milyar Euro ve Norveç 93 milyar Euro fazla verirken, ABD 150,9 milyar Euro, Birleşik Krallık 110 milyar Euro, İsviçre 42,8 milyar Euro ve Türkiye 1 milyar Euro açık verdi.

AB'nin toplam ticaret hacmi, ABD ile 867,7 milyar Euro, Çin ile 856,3 milyar Euro, Birleşik Krallık ile 547,2 milyar Euro, İsviçre ile 333,2 milyar Euro, Rusya ile 258,6 milyar Euro, Norveç ile 228,4 milyar Euro ve Türkiye ile 198,2 milyar Euro seviyesini buldu.







