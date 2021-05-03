Türkiye Bankalar Birliği'nden emekliler için düzenleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, emeklilere her bayram verilen ikramiyenin bin 100 TL'ye çıkarıldığını duyurdu. İkramiyelerin 6-7 Mayıs tarihlerinde ödeneceği açıklandı.

Söz konusu gelişmenin ardından TBB'den yapılan açıklamada, şube çalışma saatlerine ilişkin bankalara tavsiye kararı alındığı ifade edildi.

Buna göre, bankalar dilediği takdirde açılış saatini 6, 7, 10, 11 Mayıs tarihlerinde 09:00-12:30 ve 13:30-16:30, arife günü olan 12 Mayıs 2021 tarihinde ise 9:00-12:30 olarak belirleyebilecekler.

EKONOMİ Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekliye bayram ikramiye açıklaması

TBB'den yapılan açıklamada, şöyle denildi:

"T.C. İçişleri Bakanlığı’nın Tam Kapanma Tedbirleri Genelgesi hükümleri ve Bakanlığın açıklamaları uyarınca, 3-15 Mayıs 2021 tarihleri arasında yapılacak emekli maaş ve ikramiyeleri ile diğer maaş/aylık/ücret ödemelerinin, salgın tedbirlerine uyulmak üzere yoğunluğun önüne geçilerek, daha güvenli ve kolay şekilde yapılabilmesini sağlamak amacıyla Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu tarafından şube çalışma saatlerine ilişkin bir tavsiye kararı alınmıştır.

REKLAM

GÜNDEM İçişleri Bakanlığı tam kapanmada merak edilen konulara açıklık getirdi

Buna göre,

Üyeler; açık olacak şubelerinde yeteri kadar personel bulundurmak üzere, müşteri kabul saatlerini,

- 6, 7, 10, 11 Mayıs tarihlerinde 09:00-12:30 ve 13:30-16:30,

- arife günü olan 12 Mayıs 2021 tarihinde 9:00-12:30 olarak belirleyebilecekler.

Diğer günlerde, şubelerde 10:00-16:00 saatlerinde hizmet verilmeye devam edilecektir.

Toplumun, kendisinin ve çalışanların sağlığının korunmasına azami ölçüde çaba gösterilmesini teminen, banka müşterilerinin işlemlerinde ATM, internet ve mobil bankacılığı gibi şube dışı kanalları tercih etmelerini arz ve teşekkür ederiz."

ÖZGÜN 2021 Emekli ikramiyesi ne kadar? Emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak?