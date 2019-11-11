Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'na 13 personel alınacak

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanlığınca 13 personel istihdam edilecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM) ile Bursa Test ve Analiz Laboratuvarı (BUTAL) bünyesinde görev yapmak üzere 1 iş yeri hekimi ve 3 araştırmacı uzman personel alınacak.

TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM), Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (UZAY) ve Ulusal Metroloji Enstitüsü (UME) bünyesinde görev yapmak üzere 4 memur, 1 büro memuru, 3 şoför ve 1 dağıtıcı alınacak.

Başvurular, kurumun web sayfası üzerinden gerçekleştirilecek.