Ekonomi Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumuna 13 personel alınacak
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TÜBİTAK'a 13 personel alınacak! TÜBİTAK personel başvurusu nasıl yapılır?

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'na 13 personel alınacak

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanlığınca 13 personel istihdam edilecek. Başvurular, kurumun web sayfası üzerinden gerçekleştirilecek.

Haber Merkezi AA
TÜBİTAK
TÜBİTAK

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanlığınca 13 personel istihdam edilecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM) ile Bursa Test ve Analiz Laboratuvarı (BUTAL) bünyesinde görev yapmak üzere 1 iş yeri hekimi ve 3 araştırmacı uzman personel alınacak.

TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM), Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (UZAY) ve Ulusal Metroloji Enstitüsü (UME) bünyesinde görev yapmak üzere 4 memur, 1 büro memuru, 3 şoför ve 1 dağıtıcı alınacak.

Başvurular, kurumun web sayfası üzerinden gerçekleştirilecek.

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