Türkiye bizim ikinci evimiz

Dünyanın önde gelen uluslararası yatırımcılarını bir araya getiren uluslararası Yatırım Zirvesi, dün başladı. Türkiye'ye gelen doğrudan uluslararası yatırımların yüzde 85'ini temsil eden, 30 ülke ve 15 sektörden gelen üyeleri olan YASED tarafından düzenlenen online ortamda düzenleniyor. 5 gün sürecek zirvenin açılış oturumunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da yatırımcılara seslendi. Gerçekleştirilecek reformlar ile Türkiye’deki yatırım daha da iyileştirileceğini vurgulayan Erdoğan, uluslararası müteşebbisleri yabancı yatırımcı olarak görmediklerinin altını çizerek, her türlü desteğe hazır olduklarını söyledi.

Zirveye ev sahipliği yapan YASED Başkanı Ayşem Sargın, her yatırımın istikrar ve öngörülebilirliğe ihtiyaç duyduğunu dile getirdi. YASED’in 40 yıl gibi uzun bir süre önce kurulduğunu anımsatan Sargın, “YASED’in 40 yılı şüphesiz üyelerinin Türkiye’ye gösterdiği bir güvenin bir kanıtıdır. Tüm bu zaman boyunca, Türkiye hep samimi bir yatırım istikameti oldu. Gerçekten, bizim için ikinci bir ev” dedi. Uluslararası Yatırım Zirvesi’nin açılışında konuşan Sargın, küresel piyasalarda salgın sonrası yeni fırsatların ortaya çıkacağını belirtti.

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Ayşem Sargın

SALGINDA YATIRIMLAR YÜZDE 49 AZALDI

YASED Başkanı Sargın, Türkiye’nin, büyüyen ekonomisi, genç ve yetenekli iş gücü, gelişmiş iş kültürü ve kilit pazarlara ulaşımı ile kayda değer imkanlar sağladığını belirtti. Türkiye’nin uluslararası şirketleri olarak, yüksek katma değerli üretim, iş imkanlar, ihracat ve Ar-Ge ile Türkiye’nin büyümesine katkı sağladıklarını aktaran Sargın, “Türkiye’nin güçlü potansiyeline inanmaya devam ettik ve önümüzdeki yıllardaki başarısına katkı sağlamayı sabırsızlıkla bekliyoruz” dedi. Birleşmiş Milletler’in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını “küresel ekonomi ve uluslararası doğrudan yatırım için bir arz, talep ve politika şoku” olarak tanımladığını anımsatan Sargın, “Yatırımcılar ilk defa bu büyüklük ve sürede bir küresel şok ile yüz yüzeler. Bu, 2020’nin ilk yarısında küresel uluslararası doğrudan yatırımlara yüzde 49 düşüş olarak yansıdı” diye konuştu.

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YENİ FIRSATLAR ORTAYA ÇIKACAK

Bu şokun küresel ekonomide uzun süreli değişime sebep olacağını aktaran Sargın, iş dünyası, karar alıcılar, denetleyiciler ve sivil toplumun, daha iyiye doğru bir dönüşüm için hiç olmadığı kadar inovatif olması gerektiğini belirtti. Sargın, sözlerini şöyle sürdürdü: “ Salgın ya da iklim değişikliği gibi ortak zorlukların küresel iş birliği gerektirdiğini öğrendik. Bir kez daha dünyadaki tüm ülkelerin birbirine bağlı olduğunu hatırlattı. Oyunun kuralları değişiyor ve yatırımcılar salgın sonrası süreçte rekabetçi kalmaya hazırlanırken değişen dinamikleri yakalamaya çalışıyorlar. Uluslararası doğrudan yatırım için, düşüş eğiliminin en az birkaç yıl daha devam etmesini bekliyoruz. Fakat, diğer her şey gibi, uluslararası doğrudan yatırım da dönüşecek ve iyileşecek. Bölgeselleşme, yatırımların ülke içine taşınması, üretimin ulusallaşması ve küresel tedarik zincirinin yeniden şekillendirilmesi gibi bazı trendlerin yükselmesini öngörüyoruz. Bu değişimlere rağmen, küresel pazarın yatırımcılara yeni imkanlar sunmaya devam edeceğini biliyoruz.”

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KÜRESEL PAZARLAR ELE ALINIYOR

SOCAR Türkiye’nin ana sponsorluğunda SAP, Boeing, Fiat, Kale Grubu, OYAK Renault Otomobil Fabrikaları ve PepsiCo’nun sponsorluğunda gerçekleştirilen, Uluslararası Yatırım Zirvesi küresel yatırım ortamının değerli ve tanınmış isimlerinin katılacağı panel ve konuşmalara ev sahipliği yapıyor. Zirvede üst düzey devlet temsilcileri, çok uluslu ve uluslararası şirketlerin üst düzey yöneticileri, akademisyenler ve fütüristler bir araya gelirken, küresel yatırım ortamında karşılaşılacak zorluklar, küresel tedarik zincirleri, dijitalleşme, etki yatırımları ve girişimci ekosistemi de ele alınıyor.