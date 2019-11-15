Türkiye Çin radarında

ICBC Turkey Yönetim Kurulu Başkanı Xiangyang Gao, Türkiye’nin dinamik demografik yapısının, enerji ve lojistik üssü olarak konumunun, yabancı yatırımcılar için cazip fırsatlar sunduğunu belirtti. ICBC Turkey’in faaliyetleri ve Türkiye-Çin arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Gao, Türkiye’nin yıllık cari işlemler hesabının eylül itibarıyla yıllık bazda yaklaşık 5,9 milyar dolar fazla verdiğini anımsattı.

Küresel Finans Merkezleri Endeksi sıralamasında İstanbul’un 53. sıraya yükseldiğini belirten Gao, “Hong Kong, Pekin ve Şanghay ilk 10 arasında. Çinli ve Türk yetkililer arasındaki bir ortaklık, iki ülkedeki finansal piyasaların entegrasyonuna çok yardımcı olacaktır. Gelecekte, İstanbul Finans Merkezi ile Çin’deki finans merkezleri arasında ortaklıklar olabilir. Türk ve Çinli taraflar arasında iş birliğini geliştirmeye yönelik çok sayıda fırsat bulunuyor” dedi.

Ticarette katalizör olacak

Gao, ICBC Turkey’in yerel ve bölgesel fırsatlardan tam olarak yararlanmak suretiyle büyümeyi amaçlayan bir finansal kuruluş olduğunu anlattı. Gao konuşmasını şöyle sürdürdü: “Türkiye’deki dördüncü yılımızı kutluyoruz. Bu süre zarfında Türk finans sektörü içerisinde kendi markamızı oluşturduk. Bankamızın Türk bankacılık sektörüne girişinden bu yana gösterdiği İki ülke arasında ticareti destekleyerek, Çin ve Türkiye ekonomik iş birliğinde bir katalizör olmayı amaçlıyoruz.”

Yatırımcı ilgisi yüksek

ICBC Turkey Yönetim Kurulu Başkanı Gao, ICBC’nin ardından, Çinli yatırımcıların finans, denizcilik, perakende, e-ticaret, iletişim ve enerji sektörleri ile ilgili projelere katıldıklarını söyledi. Gao, “Türkiye’nin dinamik demografik yapısı ve konumu, yabancı yatırımcılar için cazip fırsatlar sunuyor. ICBC Turkey, Çinli işletmelere finansal desteği artırmak için burada” dedi.