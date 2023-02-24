|
Reklam
Reklam
Ekonomi

Türkiye ekonomisinin büyüme tahminleri belli oldu

Anadolu Ajansı Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, Gayrisafi Yurt içi Hasıla'nın (GSYH) geçen yılın 4. çeyreğinde yüzde 2,8 arttığını öngörüyor.

15:24 . 24/02/2023 Cuma
AA
Arşiv

Arşiv

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, Gayrisafi Yurt içi Hasıla'nın (GSYH) geçen yılın 4. çeyreğinde yüzde 2,8 arttığını öngörüyor. AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 28 Şubat Salı günü açıklanacak 2022 yılı 4. çeyrek GSYH verilerine ilişkin beklenti anketi, 13 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Anket sonuçlarına göre, ekonomistler geçen yılın son çeyreğinde Türkiye ekonomisinin yüzde 2,8 büyüdüğünü tahmin ediyor. Ankete katılan ekonomistlerin 2022'nin son çeyreğine ilişkin büyüme beklentileri, yüzde 2,2 ile yüzde 4 aralığında yer aldı.

En yüksek yüzde 5,4 olarak kayıtlara geçti

Ekonomistlerin 2022 yılının tamamına ilişkin büyüme beklentilerinin ortalaması ise yüzde 5,2 düzeyinde gerçekleşti. Söz konusu beklentiye ilişkin tahminler en düşük yüzde 5 ve en yüksek yüzde 5,4 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan 2023 sonuna ilişkin büyüme beklentilerini ileten 9 ekonomistin tahminlerinin ortalaması da yüzde 3,3 oldu. Türkiye ekonomisi, 2022'nin ilk çeyreğinde yüzde 7,5, ikinci çeyreğinde yüzde 7,7 ve üçüncü çeyreğinde yüzde 3,9 büyüme kaydetmişti.



Kentsel dönüşüm depremin ardından tartışılmaya başlandı: Rant, sermaye başlıklarıyla politikaya malzeme edildi
Kentsel dönüşüm depremin ardından tartışılmaya başlandı: Rant, sermaye başlıklarıyla politikaya malzeme edildi

Türkiye, Kahramanmaraş merkezli deprem ile sarsıldı. Depremin ardından tartışılan kentsel dönüşüm rant, sermaye başlıklarıyla politikaya malzeme edildi. Kentsel dönüşüm kararları olmasına rağmen yapılan eylemler sonucu yıkılamayan binalar deprem ile beraber birçok canın yitip gitmesine sebep oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın bölgeye dair aldığı 'riskli alan' kararını yargı yoluyla iptal ettirenler ise bugün sessiz kaldı. Bugün ise ardı ardına işletilen mahkeme süreçleri ve yargı girişimleri, 250 binin üzerinde dönüşümü devam eden sürecin daha da büyümesini zorlaştırıyor. Gazeteci Taha Hüseyin Karagöz kentsel dönüşümün önemine dikkat çekti.

#Gayrisafi Yurt içi Hasıla
#TÜİK
#ankara
20 dakika önce
default-profile-img
Türkiye ekonomisinin büyüme tahminleri belli oldu
İlahiyatçı Nazif Ay’dan akıl dışı yorum: Allah'ın gizli isimlerinden biri laikliktir
Merkür Güneş'in önünden geçerken görüntülendi
Osmaniye'de enkazda kalan 5 yavru kedi kurtarıldı
Depremlerde Reyhanlı’nın Kavalcık Mahallesi’nde hiçbir bina yıkılmadı
Devrilmek üzere olan binayı kepçeyle tutarak kuşları çıkardılar
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.