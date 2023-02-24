Türkiye ekonomisinin büyüme tahminleri belli oldu

Türkiye, Kahramanmaraş merkezli deprem ile sarsıldı. Depremin ardından tartışılan kentsel dönüşüm rant, sermaye başlıklarıyla politikaya malzeme edildi. Kentsel dönüşüm kararları olmasına rağmen yapılan eylemler sonucu yıkılamayan binalar deprem ile beraber birçok canın yitip gitmesine sebep oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın bölgeye dair aldığı 'riskli alan' kararını yargı yoluyla iptal ettirenler ise bugün sessiz kaldı. Bugün ise ardı ardına işletilen mahkeme süreçleri ve yargı girişimleri, 250 binin üzerinde dönüşümü devam eden sürecin daha da büyümesini zorlaştırıyor. Gazeteci Taha Hüseyin Karagöz kentsel dönüşümün önemine dikkat çekti.