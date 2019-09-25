Türkiye en fazla fındığı Almanya'ya sattı

Dünya fındık üretim ve pazarının büyük kısmını elinde bulunduran Türkiye, 1 Eylül 2018-31 Ağustos 2019 ihracat döneminde en fazla fındığı Almanya'ya sattı.

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliğinden (KFMİB) alınan bilgiye göre, Türkiye, geride kalan sezonda 115 ülkeye 269 bin 399 ton fındık ihraç ederek 1 milyar 592 milyon 737 bin dolar gelir sağladı.

Fındık ihracatında ilk sırayı önceki 9 sezonda olduğu gibi yine Almanya aldı. 2009-2010 sezonundan itibaren liderliği elinden bırakmayan Almanya'ya geçen sezon 67 bin 318 ton fındık satılarak 370 milyon 629 bin dolar kazanıldı.

AA Fındık ihracatında ilk sırayı önceki 9 sezonda olduğu gibi yine Almanya aldı.

Almanya'nın ardından en fazla ihracat yapılan ülkeler arasında İtalya ikinci, Fransa üçüncü sırada yer aldı. İtalya'ya 334 milyon 953 bin dolar karşılığında 55 bin 655 ton, Fransa'ya ise 115 milyon 946 bin dolar karşılığında 19 bin 344 ton fındık satıldı.

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En az fındık ihracatı Angola'ya

Türkiye, geçen sezon en az fındık ihracatını Angola'ya gerçekleştirdi. Bu ülkeye gönderilen fındık miktarı sadece 18 kilogram olurken, 166 dolar gelir elde edildi. Angola'yı 19 kilogramla Ruanda ve 20 kilogramla Gana takip etti.

AA Almanya'nın ardından en fazla ihracat yapılan ülkeler arasında İtalya ikinci, Fransa üçüncü sırada yer aldı.

Türkiye, önceki sezonlarda olduğu gibi 2018-2019 döneminde de ağırlıklı olarak Avrupa ülkelerine fındık satışı yaparken, özellikle Çin'e yönelik ihracatta artış sağlandı. Çin Halk Cumhuriyeti, 8 bin 73 ton fındık ihracatıyla ülkeler sıralamasında 7. oldu.

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FOTOĞRAF 17 Bu ayın ilk haftasından itibaren fındığını toplayan üreticiler, kurutma işlemi için düz zemin arayışına giriyor. Bu işlem için harmanların yanı sıra kaldırımları da kullanan üreticilerin bir kısmı Karadeniz Sahil Yolu kenarındaki alanları tercih ediyor. Kaldırımlara döktükleri fındıkları zaman zaman havalandıran üreticiler, yaklaşık 1 hafta boyunca kurdukları çadırlarda ve araçlarında kalıyor. Üreticiler, kurutma işlemi sırasında fındığın yağmurdan zarar görmemesine dikkat ediyor. Üreticiler, yağış sırasında yanlarında getirdikleri brandayı fındıkların üzerine seriyor. Kara yolu kenarlarına serili fındıklar, araç sürücüleri ve yolcuların da dikkatini çekiyor. Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hasadı tamamlayan üreticilerin kurutma işlemine geçtiğini söyledi. Bu yıl havanın kapalı olması ve yağmur nedeniyle fındık üreticisinin biraz zorlandığını aktaran Karan, hava şartlarının kurutma süresini uzattığını belirtti. Karan, bazı üreticilerin fındığını harmanda, harmanı olmayanların ise sahildeki alanlarda kuruttuğunu kaydederek, şöyle konuştu: Kurutma işlemi sırasında üreticilerimiz fındığın başından ayrılmıyor. Üreticilerimiz hava şartları ile de mücadele ediyor. Yağmur yağdığında ürünün üzerini kapamak zorunda... Bunun dışında yine sahildeki vatandaşlarımız hırsızlık olaylarına karşı 24 saat bekliyor. Sonuçta bir yılın emeği var. Temennimiz kurutma işleminin havaların düzelmesiyle daha çabuk tamamlanması. Kalite açısından da fındığın iyi kurutulmasının çok önemli olduğunu vurgulayan Karan, iyi kurutulmayan fındığın değer kaybına uğradığını söyledi. Fındık üreticilerinden Ali Hıdır ise yaklaşık bir haftadır fındığı kurutmaya çalıştığını ifade ederek, Sahildeki kaldırımı tercih etmemizin sebebi beton üzerinde fındık kurutmak daha kolay, güneş olsa kısa sürede kururdu. Hava şartları dolayısıyla fındık kurutmakta zorlanıyoruz. dedi. TIR İLE FINDIK BEKLİYOR: Üretici Can Ayar ise zorlu bir fındık kurutma süreci yaşadıklarını kaydederek, şunları söyledi: Ben fındığı tırda bekliyorum, aracı buraya çektik, fındığı da serdik, yaklaşık bir haftadır kurutmaya çalışıyorum. Tırda yatıp kalkıyorum, hırsızlığa karşı sürekli fındığın başında olmak zorundayız. İnşallah bundan sonra hava şartları iyi olur ve kuruturuz. Kuruttuktan sonra yine fındık getireceğiz, burada beklemeye devam edeceğiz. Karadenizli fındık üreticileri 'kurutma' mesaisinde Karadenizli fındık üreticileri 'kurutma' mesaisinde Karadenizli fındık üreticileri 'kurutma' mesaisinde Karadenizli fındık üreticileri 'kurutma' mesaisinde Karadenizli fındık üreticileri "kurutma" mesaisinde Karadeniz'de üreticilerin hasatla başladığı fındık mesaisi, kara yolu kenarındaki kaldırımlar ve harmanlarda kurutma işlemiyle devam ediyor. BiP'te paylaş

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"Geçtiğimiz sezon en önemli gelişmelerden biri de Çin pazarı oldu"

KFMİB Yönetim Kurulu Başkanı İlyas Edip Sevinç, geçen ihracat sezonu için 285 bin ton hedefleri olduğunu belirterek, "Bu hedefimizin biraz altında kalındı. Yaklaşık 270 bin ton ihracat gerçekleştirildi. Yine de beklentimizin çok altında değil ihracatımız." dedi.

AA Türkiye, geçen sezon en az fındık ihracatını Angola'ya gerçekleştirdi.

Çin pazarının son aylarda hızla gelişim gösterdiğine dikkati çeken Sevinç, "Geçtiğimiz sezon en önemli gelişmelerden biri de Çin pazarı oldu. Özellikle mayıs ayından itibaren hızlı bir gelişim söz konusu. Çin, Türkiye'den fındık ihracatı yapılan ülkeler arasında her zaman ilk 10 arasında yer alacaktır." diye konuştu.