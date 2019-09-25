Ekonomi Türkiye en fazla fındığı Almanyaya sattı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Türkiye en fazla fındığı Almanya'ya sattı

Dünya fındık üretim ve pazarının büyük kısmını elinde bulunduran Türkiye'den 1 Eylül 2018-31 Ağustos 2019 döneminde en fazla fındık satılan ülkeler arasında ilk sırayı önceki 9 sezonda olduğu gibi yine Almanya alırken, bu ülkeyi İtalya ve Fransa izledi. Geçen sezon en az fındık ihracatı Angola'ya gerçekleşti. Bu ülkeye gönderilen fındık miktarı sadece 18 kilogram olurken, 166 dolar gelir elde edildi. Angola'yı 19 kilogramla Ruanda ve 20 kilogramla Gana takip etti.

Haber Merkezi AA
115 ülkeye 269 bin 399 ton fındık ihraç edildi.
115 ülkeye 269 bin 399 ton fındık ihraç edildi.

Dünya fındık üretim ve pazarının büyük kısmını elinde bulunduran Türkiye, 1 Eylül 2018-31 Ağustos 2019 ihracat döneminde en fazla fındığı Almanya'ya sattı.

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliğinden (KFMİB) alınan bilgiye göre, Türkiye, geride kalan sezonda 115 ülkeye 269 bin 399 ton fındık ihraç ederek 1 milyar 592 milyon 737 bin dolar gelir sağladı.

Fındık ihracatında ilk sırayı önceki 9 sezonda olduğu gibi yine Almanya aldı. 2009-2010 sezonundan itibaren liderliği elinden bırakmayan Almanya'ya geçen sezon 67 bin 318 ton fındık satılarak 370 milyon 629 bin dolar kazanıldı.

AA
Fındık ihracatında ilk sırayı önceki 9 sezonda olduğu gibi yine Almanya aldı.

Almanya'nın ardından en fazla ihracat yapılan ülkeler arasında İtalya ikinci, Fransa üçüncü sırada yer aldı. İtalya'ya 334 milyon 953 bin dolar karşılığında 55 bin 655 ton, Fransa'ya ise 115 milyon 946 bin dolar karşılığında 19 bin 344 ton fındık satıldı.

60 bin kişiye gelir kapısı olacak
EKONOMİ
60 bin kişiye gelir kapısı olacak

En az fındık ihracatı Angola'ya

Türkiye, geçen sezon en az fındık ihracatını Angola'ya gerçekleştirdi. Bu ülkeye gönderilen fındık miktarı sadece 18 kilogram olurken, 166 dolar gelir elde edildi. Angola'yı 19 kilogramla Ruanda ve 20 kilogramla Gana takip etti.

AA
Almanya'nın ardından en fazla ihracat yapılan ülkeler arasında İtalya ikinci, Fransa üçüncü sırada yer aldı.

Türkiye, önceki sezonlarda olduğu gibi 2018-2019 döneminde de ağırlıklı olarak Avrupa ülkelerine fındık satışı yaparken, özellikle Çin'e yönelik ihracatta artış sağlandı. Çin Halk Cumhuriyeti, 8 bin 73 ton fındık ihracatıyla ülkeler sıralamasında 7. oldu.

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Karadenizli fındık üreticileri
FOTOĞRAF 17
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Bu ayın ilk haftasından itibaren fındığını toplayan üreticiler, kurutma işlemi için düz zemin arayışına giriyor.
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Bu işlem için harmanların yanı sıra kaldırımları da kullanan üreticilerin bir kısmı Karadeniz Sahil Yolu kenarındaki alanları tercih ediyor.
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Kaldırımlara döktükleri fındıkları zaman zaman havalandıran üreticiler, yaklaşık 1 hafta boyunca kurdukları çadırlarda ve araçlarında kalıyor.
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Üreticiler, kurutma işlemi sırasında fındığın yağmurdan zarar görmemesine dikkat ediyor.
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Üreticiler, yağış sırasında yanlarında getirdikleri brandayı fındıkların üzerine seriyor.
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Kara yolu kenarlarına serili fındıklar, araç sürücüleri ve yolcuların da dikkatini çekiyor.
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Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hasadı tamamlayan üreticilerin kurutma işlemine geçtiğini söyledi.
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Bu yıl havanın kapalı olması ve yağmur nedeniyle fındık üreticisinin biraz zorlandığını aktaran Karan, hava şartlarının kurutma süresini uzattığını belirtti.
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Karan, bazı üreticilerin fındığını harmanda, harmanı olmayanların ise sahildeki alanlarda kuruttuğunu kaydederek, şöyle konuştu: Kurutma işlemi sırasında üreticilerimiz fındığın başından ayrılmıyor. Üreticilerimiz hava şartları ile de mücadele ediyor. Yağmur yağdığında ürünün üzerini kapamak zorunda...
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Bunun dışında yine sahildeki vatandaşlarımız hırsızlık olaylarına karşı 24 saat bekliyor. Sonuçta bir yılın emeği var. Temennimiz kurutma işleminin havaların düzelmesiyle daha çabuk tamamlanması.
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Kalite açısından da fındığın iyi kurutulmasının çok önemli olduğunu vurgulayan Karan, iyi kurutulmayan fındığın değer kaybına uğradığını söyledi.
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Fındık üreticilerinden Ali Hıdır ise yaklaşık bir haftadır fındığı kurutmaya çalıştığını ifade ederek, Sahildeki kaldırımı tercih etmemizin sebebi beton üzerinde fındık kurutmak daha kolay, güneş olsa kısa sürede kururdu. Hava şartları dolayısıyla fındık kurutmakta zorlanıyoruz. dedi.
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TIR İLE FINDIK BEKLİYOR: Üretici Can Ayar ise zorlu bir fındık kurutma süreci yaşadıklarını kaydederek, şunları söyledi: Ben fındığı tırda bekliyorum, aracı buraya çektik, fındığı da serdik, yaklaşık bir haftadır kurutmaya çalışıyorum. Tırda yatıp kalkıyorum, hırsızlığa karşı sürekli fındığın başında olmak zorundayız. İnşallah bundan sonra hava şartları iyi olur ve kuruturuz. Kuruttuktan sonra yine fındık getireceğiz, burada beklemeye devam edeceğiz.
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Karadenizli fındık üreticileri 'kurutma' mesaisinde
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Karadenizli fındık üreticileri 'kurutma' mesaisinde
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Karadenizli fındık üreticileri 'kurutma' mesaisinde
Title
Karadenizli fındık üreticileri 'kurutma' mesaisinde
Karadenizli fındık üreticileri "kurutma" mesaisinde
Karadeniz'de üreticilerin hasatla başladığı fındık mesaisi, kara yolu kenarındaki kaldırımlar ve harmanlarda kurutma işlemiyle devam ediyor.


"Geçtiğimiz sezon en önemli gelişmelerden biri de Çin pazarı oldu"

KFMİB Yönetim Kurulu Başkanı İlyas Edip Sevinç, geçen ihracat sezonu için 285 bin ton hedefleri olduğunu belirterek, "Bu hedefimizin biraz altında kalındı. Yaklaşık 270 bin ton ihracat gerçekleştirildi. Yine de beklentimizin çok altında değil ihracatımız." dedi.

AA
Türkiye, geçen sezon en az fındık ihracatını Angola'ya gerçekleştirdi.

Çin pazarının son aylarda hızla gelişim gösterdiğine dikkati çeken Sevinç, "Geçtiğimiz sezon en önemli gelişmelerden biri de Çin pazarı oldu. Özellikle mayıs ayından itibaren hızlı bir gelişim söz konusu. Çin, Türkiye'den fındık ihracatı yapılan ülkeler arasında her zaman ilk 10 arasında yer alacaktır." diye konuştu.

Araplar yatırım amaçlı fındık bahçesi satın alıyor
FOTOĞRAF 10
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Karadeniz Bölgesi, son yıllarda Arap turistlerin akınına uğruyor. Ortadoğu, Körfez ve Kuzey Afrika ülkelerinden son yıllarda Karadeniz Bölgesi'ne yoğun ilgi gösteren Arap turistler, Karadeniz sahil kentleri ile turizm merkezleri ve yaylaları ziyaret ediyor.
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Ordu- Giresun Havalimanı'nın açılmasıyla bölgeye daha da rağbet göstermeye başlayan Arap turistler, Ordu'da son yıllarda 115 konut ile 80 dönüm fındık bahçesi satın aldı.
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İlk kez 2 yıl önce fındık bahçesi satın alan Arapların halen bölgede turizm amaçlı yatırım yapmak için yer aradığı belirtildi.
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2018 yılında 111 bini yabancı olmak üzere 850 bin turistin ziyaret ettiği Ordu'nun, bu yıl ise 1 milyon turist ağırlaması bekleniyor.
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Ordu Emlak Müşavirleri Derneği Başkanı Uğur Yüce, Arap turistlerin bölgeye rağbetindeki en büyük etkenin başında ulaşım kolaylığının geldiğini söyledi.
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Yüce, Yerli-yabancı turistler yaylaları, dereleri, şelaleleri, gölleri, tabiat parkları, denizi ve doğayı tercih ediyor. Havalimanı açıldıktan sonra bölgemize daha çok turist gelmeye başladı. Böylece arsa ve konut fiyatları tavan yaptı. Bunun yanı sıra yabancılara mülk satışı da olmaya başladı. Bölgeyi ziyaret eden Araplar önceden Trabzon'a yoğunluk gösteriyordu. Şimdi aynı şekilde Ordu'ya da güzel rağbet var...
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Ordu'yu ziyaret eden Arap turistler artık kendilerine konut satın alıyor. Şu ana kadar bölgemizde 100'den fazla konut ile 80 dönüm fındık bahçesi satın aldılar. Ordu bunları için potansiyel oldu. Aldıkları konutlarla yaşam merkezi oluşturuyorlar dedi.
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'YAYLALARA İLGİ GÖSTERİYORLAR': Ordu'nun yaylalarına ulaşımı sağlayan yolların iyileştirilmesi ve ulaşım kolaylığının sağlanmasıyla bölgedeki konut ve arsa alışverişinin daha da artabileceğini de vurgulayan Yüce, Havalimanı ulaşım kolaylığı ile Araplar artık Ordu'nun yanı sıra Giresun'u da ziyaret etmeye başladı. Ordu ve Giresun illerinin ortak kullandığı yaylalarımızda var. Buralarda turistlerce ziyaret ediliyor...
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Bölgemizdeki yayla yolları iyileştirilip turizme hazır hale getirilirse yerli ve yabancı ziyaretçiler bu bölgelere daha rağbet edecek. Şu an için gelen Araplar Ordu genelinde Aybastı Perşembe yaylası ile Kabadüz Çambaşı yaylasına gidiyorlar. Buralardan da turizm amaçlı yatırım yapmak için Arap işadamları son yıllarda yer arayışındalar. Fakat istedikleri büyüklükte yer bulamadıkları için henüz buralardan yer almadılar...
Title
Arapların yaylalara yönelip yer arayışında olması, bu tür söylentilerin çıkması da daha satılmadan yaylalarda arsa fiyatlarını da artırdı. Önümüzdeki dönemde hem Ordu'da hem de Giresun'da daha çok konut ve arsa almalarını bekliyoruz diye konuştu.
Araplar yatırım amaçlı fındık bahçesi satın alıyor
Karadeniz Bölgesi, son yıllarda Arap turistlerin akınına uğruyor. Araplar, ziyaret ettikleri illerde konut, arsa ve gayrimenkul alımlarını da sürdürüyor. Arap turistler, Ordu'da son birkaç yılda 115 konut ile 80 dönüm fındık bahçesi satın aldı.


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