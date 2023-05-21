Türkiye enerjinin deposu olacak

Enerji depolama yatırımları, yenilenebilir enerjide yeni bir dönem başlatıyor. Dünya ülkelerinin bu alandaki yarışına Türkiye de iddialı giriyor. Yapılan mevzuat değişikliğinin ardından depolamalı rüzgâr enerji santralleri (RES) ve güneş enerji santralleri (GES) için ilk önlisanslar kısa bir süre önce verildi. Depolamalı RES-GES yatırımlarıyla Türkiye yerli ve yenilenebilir enerjide küresel bir aktör haline gelecek. 19 Kasım 2022’den itibaren alınmaya başlanan depolamalı RES ve GES yatırımları kapsamında EPDK’ya 221 bin megavat kurulu gücünde başvuru yapılırken, bu başvurular yapılacak yan sanayi ve teknoloji yatırımlarıyla birlikte sahaya 40-45 milyar dolar düzeyinde yatırım olarak yansıyacak.

YATIRIMLAR 6 AYDA SAHAYA YANSIYACAK

EPDK iki haftada toplamda bin 400 megavatı aşan depolamalı GES ve RES kurulu gücü için önlisans verdi. Bunun sahadaki yansımasının 3 milyar dolar civarında olması bekleniyor. Uzmanlara göre, EPDK tarafından verilen önlisanslar Türkiye enerji sektörünün yatırım potansiyelini gösteriyor. Yatırım tutarının katlanarak artması ve 6 ayda sahada yansımalarının görülmesi bekleniyor. Türkiye, enerji depolama sistemlerine yönelik hizmet ve ürün üretiminin hızlanması ile önemli bir ihracat potansiyeli kazanacak.

İHRACAT POTANSİYELİ YÜKSEK

Kamu ve özel yerli üreticiler tarafından kapasitenin artırılması için çalışmalar da devam ediyor. Enerji depolama sistemi üretim kapasitesinin 2024 yılı başında 2 gigavat/yıl olacağı tahmin ediliyor. Teşvik mekanizmalarının geliştirilmesi ve yurt içinde üretilen sistemlerin kullanımının teşvik edilmesiyle Türkiye'nin özellikle Afrika, Avrupa, Orta Doğu ve Orta Asya'ya yönelik yüksek katma değerli ihracat potansiyeli ortaya çıkacak.

Küresel ısınmada etkili

Ekonomik katkısının yanı sıra enerji depolama, iklim değişikliğini azaltmanın anahtarı olarak görülüyor. Küresel olarak, güç kapasitesinin yalnızca yüzde 3’ünün depolandığı belirtiliyor. Küresel ısınmayı 2°C’nin altında tutmak için, enerji depolama kapasitesinin 2050 yılına kadar üç katına çıkması gerektiğini vurgulanıyor. Araştırma şirketlerinin verilerine enerji depolama tesislerinin 2030 yılı sonuna kadar toplam 411 gigavata ulaşacağı tahmin ediliyor.

1 milyar avro üzerinde yatırım

Dünyada enerji depolama kapasitesinin 2030 sonuna kadar 15 kat artması bekleniyor. 2022’de küresel enerji depolama kapasitesi 43 gigavat/91 gigavat saat seviyesine ulaşırken, 2030 yılına kadar bu oranın 508 gigavat/bin 432 gigavata çıkması bekleniyor. 2022’de Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA) bölgesinde Almanya ve İtalya’da olmak üzere konut tipi uygulamalar beklentilerin ötesinde hızla gelişirken, 1 milyar avro düzeyinde yatırım yapılan bu alan sayesinde bölgenin depolama kapasitesi 2022’de 4.5 gigavat/7.1 gigavat düzeyinde yükseldi. Yeni yapılacak kurulumlar sayesinde 2030’da 114 gigavat/285 gigavat seviyesine ulaşılabileceği öngörülüyor. Enerji depolama artışında Türkiye’nin de yer alması bekleniyor.







