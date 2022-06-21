Türkiye Fırıncılar Federasyonu’ndan ‘ekmek 5 lira’ iddiasına cevap

İstanbul’da ekmeğin fiyatının 5 liraya yükseldiği iddiaları Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı’ya soruldu.

Kocaeli Fırıncılar Odası'nda açıklamalarda bulunan Balcı, “Son zamanlarda kamuoyunda gündeme gelen 'Ekmek İstanbul'da 5 lira oldu, tüm ilçelerde de yakın zamanda 5 lira fiyat uygulanacak' açıklamaları gerçeği yansıtmamaktadır.” dedi.

“3 ilçede tarife dışı bir uygulaması olması…”

“İstanbul'da 39 ilçemiz vardır. İstanbul'da 3 ilçede tarife dışı bir uygulaması olması, 5 liradan satılması, tüm İstanbul'da ekmeğin 5 liradan satılacağı anlamı taşımamaktadır” diyen Balcı, şöyle devam etti.

“200 gram ekmeği 5 liradan satarsanız kilosu 25 liraya gelir. Dolayısıyla bu 3 ilçede uygulanan 5 lira fiyatı doğru fiyat değildir. İstanbul, bir an önce Türkiye'de uygulanan 4 lira fiyatını almalı. 200 gram ekmek 4 lira olmalı.”

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“10 lira olacağı telaffuzları yapılmaktaydı”

Ekmeğin kilogram fiyatının 20 lira olduğunu söyleyen Balcı, “Bu yasal olmayan uygulama, yetkili kurumlar tarafından gerekli denetimler yapılarak neticelendirilecektir diye düşünüyorum. Hatırlayacak olursanız kamuoyunda ve basında, geçtiğimiz aylarda, şubat ayında ülke genelinde ekmeğin 6 lira olacağı, böyle kalmayıp 7 lira olacağı, hatta 10 lira olacağı telaffuzları yapılmaktaydı. İlgili bakanlıklarımızla yaptığımız çalışmalar neticesinde bugün geldiğimiz noktada ülke genelinde ekmeğin kilogram fiyatı 20 liradan satılmaktadır.” şeklinde konuştu.

“5 lira da yeterli olmayabilirdi”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla verilen desteğin kendileri için çok önemli olduğunu kaydeden Balcı, şunları söyledi:

“Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla haziran ayında unda destekleme söz konusu olmamış olsaydı, bugün belki de 5 lirayı da konuşmuyor olabilirdik. Un fiyatının 530 lira, 600 lira bandında seyretmesiyle fırıncı esnafımız için 5 lira da yeterli olmayabilirdi. Ama Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla, haziran ayında da desteklemenin devam etmesiyle birlikte en makul fiyat şu anda gündemimizde 20 liranın üzerinde değildir. 20 lira birçok şehrimizde uygulanmaktadır.