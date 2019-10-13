Türkiye fonlarla büyüyecek

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan Yeni Ekonomi Programı (YEP) dikkatleri fonlara yönlendirdi. Türkiye ekonomisinin 2020, 2021 ve 2022'de yüzde 5'er büyümesinin hedeflendiği program, Kredi Garanti Fonu (KGF), Türkiye Varlık Fonu (TVF), Kalkınma Fonu, İleri, Verimli, Milli Endüstri (İVME) Finansman Paketi ve bireysel emeklilik fonlarının daha etkin kullanımını öngörüyor.

İŞLETMELERE KAYNAK

Buna göre, bugüne kadar 362 milyar liralık kredi kullandıran KGF, bankaların talep ettiği tür veya nitelikte teminatı olmadığı için finansmana erişimde zorlanan işletmelere, sektör odaklı ve bankalarla adil risk paylaşımı esasını gözeterek kefalet sağlayacak. Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankasından oluşturulan Kalkınma Fonu da yüksek katma değerli ve teknolojik ürünlerin üretimini destekleyecek.

Destek hedefe ulaştırır

Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. İsmet Demirkol, Türkiye'nin büyüme hedefine ulaşması için, düşük faiz-yüksek kur modeline dayalı, katma değerli büyüme modelini benimsemesi gerektiğini söyledi. Türk sanayi şirketlerinin ihracata önem vermesi gerektiğini belirten Demirkol, Türkiye'ye önümüzdeki üç yılda Avrupa, ABD ve İngiltere'den doğrudan yabancı yatırım olarak çok uluslu şirketlerin gelebileceğini bildirdi. Demirkol, “İVME Finansman Paketi, KGF, TVF ve Kalkınma Fonu'nun Türkiye'de faaliyet gösteren, tarım, enerji, bilgi ve teknoloji, genetik, sağlık, savunma, otomotiv sektörlerine ve en önemlisi yapay zeka, Endüstri 4.0 programlarına destek vermesi durumunda, Türkiye 2020-2022'de yüzde beş büyüme hedefine çok rahat ulaşabilir” dedi.