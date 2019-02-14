Türkiye güçlü bir müttefik

DEİK Türkiye-Macaristan 2. Afrika İş Forumu, İstanbul’da düzenlendi. Foruma, Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Yılmaz Batur’un yanı sıra, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto (ortada) ve DEİK Başkanı Nail Olpak da katıldı. Batur ve Olpak katılımından dolayı, Szijjarto’ya teşekkür hediyesi takdim etti.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’nun (DEİK) İstanbul'da düzenlediği Türkiye-Macaristan 2. Afrika İş Forumunda konuşan Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, yeni dünya düzeninde, güçlü şekilde müttefiklik kuranların başarılı olabileceğine dikkat çekerek, "Macaristan için de Türkiye böyle bir müttefiktir" dedi. Foruma katılan Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Yılmaz Batur da, “Afrika Kıtası’ndaki deneyimlerimizi Macaristan ile paylaşmaktan memnuniyet duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

AFRİKA İLE ADİL TİCARET İLKESİ

Bakan yardımcısı Batur, Türkiye olarak Afrika’nın bu kalkınma serüveninde önemli bir partner olarak yerlerini aldıklarını anlatarak, "Afrika ile ticaretimizde adil ticaret ilkesini benimsedik” dedi. Şu an itibarıyla Afrika'da 42 ülkede büyükelçilik, 26 ülkede ticaret müşavirliği bulundurduklarının bilgisini veren Batur, yoğun çalışmaların sonucu olarak, 2003 yılında Afrika Kıtası ile 5,4 milyar dolar olan ticaret hacminin 2018 yılında 23,8 milyar dolara ulaştırdıklarını belirterek, "Firmalarımız, 24 bini aşkın Afrika vatandaşına da istihdam sağlamaktadır” tespitinde bulundu.

MÜTEAHHİTLİK PROJELERİ ZİRVEDE

Türk müteahhitlik şirketlerinin kıtada önemli projeleri tamamladığını hatırlsatan Batur, “Afrika genelinde bugüne dek 67,4 milyar dolar değerinde bin 379 proje, Sahraaltı Afrika’da ise 16,7 milyar dolar tutarında 318 proje gerçekleştirmişlerdir. Bu projeler artarak devam ediyor” dedi. Batur, Türkiye’nin Afrika Kıtası’nda çok önemli tecrübeler elde ettiğini, kıtaya faydanın artırılmasını sağlamak amacıyla diğer ülkelerle ortak çalışmalar gerçekleştirdiklerini anlatarak, şunları kaydetti:

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“Kenya ve Tanzanya’da Japonya ile ortaklaşa Müteahhitlik İşbirliği Forumu gerçekleştirdik. İnşallah olumlu sonuçlarını yakında alacağımızı düşünüyoruz. Afrika Kıtası’ndaki deneyimlerimizi Macaristan ile paylaşmaktan memnuniyet duyuyoruz. Her iki tarafın da güçlü olduğu alanları ortaya koyarak ilk aşamada sağlık, bilgi iletişim teknolojileri, su ve atık su yönetimi hizmetleri, inşaat ve mühendislik sektörlerinde iş birliği gerçekleştirebileceğimizi öngörüyoruz.”

MACARİSTAN’DAN İŞ BİRLİĞİ ÇAĞRISI

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Szijjarto ise Türkiye’nin ekonomik açıdan dev bir ülke olduğunu, ekonomideki amaçlarına ulaşmak için ilerlediğini aktardı. Yeni ve modern teknolojilerin birkaç ay veya yıl öncesinde bilim kurgu kategorisinde olduğunu ifade eden Szijjarto, “Yeni dünya düzeninde, güçlü şekilde müttefiklik kuranlar başarılı olabilir. Macaristan için de Türkiye böyle bir müttefiktir. Türk ve Macar iş dünyası temsilcilerinin Macaristan ve Türkiye arasındaki stratejik iş birliğini ve müttefikliği değerlendirmelerini rica ediyorum” diye konuştu. Szijjarto ayrıca, “Geçen yıl Macar ve Türk firmaları iki devletin desteğiyle Kenya’da sanayi alanında bir yatırım gerçekleştirdi. Her iki ülke firmalarından bu başarının üstüne koyarak Afrika’da daha fazla yatırım yapmanızı diliyorum” ifadelerini kullandı.

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