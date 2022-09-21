Türkiye güvenilir tedarikçi konumunda

Çimentoda dünyanın en büyük ihracatçısı, Avrupa’nın ise en büyük üreticisi olan Türkiye, sektörün en büyük buluşmalarından biri olan çimento endüstrisi konferansı INTERCEM’e ev sahipliği yaptı. Konferansta; çimento sektöründeki son gelişmeler, jeopolitik gelişmelerin sektöre etkileri ve enerji krizi masaya yatırıldı. Türkiye’nin global çimento sektöründeki yeri ve önemine dikkat çeken Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği (ÇCSİB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Abdulhamit Akçay, bu yıl sonunda çimento ihracatının yüzde 30 artışla 1,7 milyar dolara çıkacağını söyledi.

Akçay, “Üç kıtanın kesiştiği noktadaki konumuyla Türkiye; aynı zamanda üretim kapasitesi, sürdürülebilir ürün ve hizmet kalitesi, ürün yelpazesi, lojistik altyapısı, ihracat tecrübesi, insan kaynağına ve çevreye olan duyarlılığı ile sektörün global ölçekte büyümesine de katkı sağlıyor” diye konuştu.

REKLAM

ENERJİ KRİZİ TÜM DÜNYAYI ETKİLİYOR

Bugün devam etmekte olan savaş ve uygulanan yaptırımların, enerji arz güvenliğini tehlikeye attığını kaydeden Akçay, buna bağlı olarak giderek tırmanan enerji krizinin çok boyutlu olarak başta Avrupa olmak üzere tüm dünyayı etkilediğini belirtti. Akçay, “Bu durum enerji yoğun çimento sektöründeki maliyet baskısını daha da artırıyor. Ancak Türkiye, her şeye rağmen dünyanın önde gelen ve güvenilir tedarikçisi olduğu bilinciyle zorlu pandemi koşullarında dahi sağladığı istikrarlı ürün arzına ve ürünlerini sürdürülebilir kalite ile sunmaya kesintisiz şekilde devam etmekte kararlıdır” dedi.