Ekonomi Türkiye ile BAE arasında 5 milyar dolarlık swap imzası Takas anlaşmaları 28 milyar dolara ulaştı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Türkiye ile BAE arasında 5 milyar dolarlık swap imzası: Takas anlaşmaları 28 milyar dolara ulaştı

Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkez bankaları arasında 5 milyar dolarlık ikili para takası (swap) anlaşması imzalandı. Böylelikle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın takas anlaşmalarının büyüklüğü 28 milyar dolara ulaştı. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, BAE ile atılan adımın kararlı işbirliğinin göstergesi olduğunu belirtti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Türkiye ile BAE arasında 5 milyar dolarlık swap imzası: Takas anlaşmaları 28 milyar dolara ulaştı
Merkez Bankası

Merkez Bankası, ülkeler arası ilişkilerin geliştirilmesi, yerel para birimleri ile ticaretin desteklenmesi ve finansal iş birliklerinin güçlendirilmesi amacıyla yaptığı swap anlaşmalarına bir yenisini daha ekledi. Türkiye ile BAE merkez bankaları arasında 64 milyar liralık (5 milyar dolar) swap anlaşması imzalandı. Dün duyurulan 5 milyar dolarlık ikili para takası (swap) anlaşması ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) toplam swap anlaşmalarının büyüklüğü 28 milyar dolara ulaştı.

BİR ÖNCEKİ ANLAŞMA AĞUSTOS’TA YAPILDI

Merkez Bankası en son, 12 Ağustos 2021’de Güney Kore Merkez Bankası ile swap anlaşması imzalamıştı. Anlaşmayla, iki merkez bankası arasında azami 17,5 milyar lira veya 2,3 trilyon Kore Wonu (2 milyar dolar) değerinde yerel para birimi takasına imkan sağlanırken, söz konusu tutar, henüz hesaplara geçmedi.

Geçen yıl ayrıca, Çin Halk Cumhuriyeti Merkez Bankası ile swap anlaşması büyüklüğü de genişletilerek toplam 6 milyar dolara çıkarıldı. TCMB, ilk swap anlaşmasını ise 17 Ağustos 2018’de Katar Merkez Bankası ile imzaladı.

Söz konusu anlaşmanın büyüklüğü 26 Kasım 2019 ve 20 Mayıs 2020’de olmak üzere iki kez tadil edilerek 15 milyar dolar karşılığı Türk Lirası ve Katar Riyali'ne yükseltildi.

MUTABAKAT ZAPTI İMZALANMIŞTI

Türkiye ile BAE merkez bankaları arasında yapılan swap anlaşması, geçen yılın kasım ayında merkez bankacılığı konularında imzalanan Mutabakat Zaptı’nın ardından geldi. TCMB, geçen yıl BAE’nin yanısıra Özbekistan ve Türkmenistan’ın, 2020’de ise Azerbaycan ve Libya’nın merkez bankaları ile Mutabakat Zaptı imzalamıştı.

Kavcıoğlu: Kararlı işbirliğinin göstergesi

  • TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, BAE ile Türkiye arasındaki anlaşmanın, iki ülke merkez bankasının, ülkeleri arasındaki ekonomik ve mali ilişkilerin geliştirilmesi için yerel para birimleri üzerinden karşılıklı ticaretin derinleştirilmesine yönelik kararlılığını gösterdiğini ifade etti. BAE Merkez Bankası Başkanı Khaled Mohamed Balama ise “Bu anlaşma her iki ülkenin finansal konularda, özellikle de iki ülke arasındaki ticaret ve yatırımlar alanında ikili iş birliğini artırma iradesinin bir göstergesidir” değerlendirmesini yaptı.

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