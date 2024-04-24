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Ekonomi

Türkiye ile Irak arasında tarımsal işbirliğinde yeni dönem başlıyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye ile Irak arasında hayvancılık, sulama konularında tecrübe paylaşımı ve işbirliği yapılacağını belirterek, "Bu paylaşımların iki ülkeye de ciddi katkıları olacaktır." dedi.

12:12 - 24/04/2024 Çarşamba
AA
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı

Bakan Yumaklı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Irak ziyareti kapsamında iki ülke arasında tarımsal işbirliğine yönelik görüşmeler yaptıklarını söyledi.


"Türkiye-Irak Tarım Çalışma Grubu 2024-2025 Dönemi Eylem Planı"na Irak Tarım Bakanı Abbas Jabr Al-Ali Al-Maliki ile imza attıklarını anımsatan Yumaklı, "İki ülke arasında tarım ve ormancılık alanında oluşturulan eylem planı kapsamında birçok konuda tecrübe paylaşımı ve işbirliği yapılacak. Bu paylaşımların iki ülkeye de ciddi katkıları olacaktır. Eylem planı kapsamlı bir çalışma sonucunda oluşturuldu." diye konuştu.


Yumaklı, özellikle Türkiye'den Irak'a bir süredir yapılamayan yumurta satışının başlaması yönünde çalışmaların hız kazanacağına dikkati çekerek, bu sektörde pazar kapasitesinin etkin kullanılmasının sağlanacağını dile getirdi.


Kanatlı eti, arıcılık ve tohum ticaretinde adımlar atılacak


Eylem planı kapsamında tavuk eti ihracatının çeşitlendirilmesine yönelik faaliyetler yürütüleceğini aktaran Yumaklı, şu değerlendirmede bulundu:

"Kanatlı eti ve arıcılık ürünlerinde pazar kapasitesinin etkin kullanımı sağlanacak. Ayrıca tohum ticaretinin artırılması ve önündeki prosedürün azaltılması hedefleniyor. Tohumculuk alanında teknik bilgi ve tecrübe paylaşımı ile saha ziyaretleri yapılacak. Tohum ticaretinin geliştirilmesi için işbirliğine gidilecek.


Türkiye'den Irak'a damızlık sığır sperması, aşı ve veteriner ilacı ihracatı yapılması, bu ülkedeki hayvancılığın geliştirilmesi gibi hususların planda yer aldığını belirten Yumaklı, hayvan hastalıklarıyla mücadele ve aşılama yöntemleri, aşı üretim tesisi işletimi konusunda bilgi paylaşımı yapılacağını anlattı. Yumaklı, damızlık sığır sperması ticareti ve suni tohumlama konusunda eğitim verileceğini de ifade etti.


Sulama sistemleri alanında çalışmalar yapılacak


Kuraklığa dayanıklı bitki tür ve çeşitlerinin geliştirilmesi konusunda işbirliği ve tecrübe paylaşımı yapılacağını vurgulayan Yumaklı, şunları kaydetti:

"İki ülke arasında kapalı devre sulama sistemleri alanında çalışmalar yapılacak. Ormancılık ve çölleşmeyle mücadele amaçlı orman bitkisi fidan yetiştiriciliği konusunda eğitim düzenlenecek. Bahçe bitkileri çalışma konuları arasında yer alan sebzecilik ve süs bitkileri, doku kültürü, sebze tohumculuğu, meyvecilik, bağcılık konularında yürütülecek araştırma faaliyetlerinde işbirliği yapılacak. Hayvancılık ve su ürünleri alanında teknik işbirliği, hayvancılık işletmelerinin altyapı ve makine ekipman kapasitesinin geliştirilmesi çalışmaları da yürütülecek."



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#Eylem Planı
#IRAK
#Irak Tarım Bakanı Abbas Jabr Al-Ali Al-Maliki
#Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı
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