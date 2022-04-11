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Ekonomi Türkiye İslam ekonomileri liginde ilk 5te
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Türkiye İslam ekonomileri liginde ilk 5'te

Türkiye, Küresel İslam Ekonomileri Göstergesi’nde geçen yıl 7 sıra yükselerek ilk 5 ülke arasına girdi. Türkiye’nin ilk 5’e girmesindeki en büyük payın; tesettür sektörü, helal gıda, Müslüman dostu turizm ve inovasyon olduğu açıklandı

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiye İslam ekonomileri liginde ilk 5te
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İslam dünyası ekonomileriyle ilgili araştırmalar yürüten DinarStandard tarafından hazırlanan Küresel İslam Ekonomileri Durum Raporu açıklandı. Rapora göre, Türkiye, genel Küresel İslam Ekonomisi Göstergesi sıralamasında 2021 yılında 7 sıra birden yükselerek ilk 5 ülke arasına girdi. Malezya, Suudi Arabistan, BAE ve Endonezya endeksteki liderliğini sürdürürken, Türkiye 12’nci sıradan 5’inci sıraya yükselerek en büyük sıçramayı yapan ülke oldu.

10.5 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT

  • Türkiye’nin ilk 5 ülke içerisinde girmesindeki en büyük pay; tesettür sektörü, helal gıda ve Müslüman dostu turizm sektörlerindeki öncü konumunun yanı sıra İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) içerisindeki en yüksek inovasyon puanlarından birine sahip olmasından kaynaklandı. Türkiye İİT üyesi 57 ülke içerisinde tesettür giyim sektöründe ikinci, helal gıda ve Müslüman dostu turizm sektöründe üçüncü sırada. Rapora göre, Türkiye’nin İİT’ye üye ülkelere gerçekleştirdiği ihracat geçen yıl 10,5 milyar doları aştı.

VARLIKLAR 4.9 TRİLYON $’A ÇIKACAK

Rapora göre, Müslümanlar, 2021’de İslam inancından ilham alan etik tüketim ihtiyaçlarına dayalı gıda, giyim, turizm, ilaç ve diğer yaşam tarzı sektörlerinde 2 trilyon dolar harcama yaptı. Harcamaların 2025 yılında 2,8 trilyon dolara ulaşması bekleniyor. Dünya genelinde İslami finans varlıklarının 2022’de 3,6 trilyon dolara ulaştığı tahmin ediliyor. 2025 yılında bu rakamın 4.9 trilyon dolara çıkması bekleniyor.

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