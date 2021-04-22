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Ekonomi Türkiye ile Katar arasında sürpriz görüşme Savunma iş birliği güçleniyor
SAVUNMA SANAYİ

Türkiye-Katar savunma iş birliği güçleniyor

Türkiye ile Katar arasında sürpriz görüşme: Savunma iş birliği güçleniyor

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ile Katar Genelkurmay Başkanı Ganim bin Şahin el-Ganim Doha'da bir araya geldi. Savunma iş birliği konularının görüşüldüğü toplantıya Katar Silahlı Kuvvetlerinden üst düzey subaylar da katıldı. Türkiye'den Katar’a, 2019-2020 yılları arasında 220 milyon dolardan fazla savunma ve havacılık sanayii ihracatı gerçekleştirilmişti.

Haber Merkezi AA
Türkiye-Katar savunma iş birliği güçleniyor
Katar Genelkurmay Başkanı Ganim bin Şahin el-Ganim, Doha'da Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ile savunma iş birliği konularını görüştü.

Katar Genelkurmay Başkanı Ganim bin Şahin el-Ganim, Doha'da Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ile savunma iş birliği konularını görüştü.

Katar Haber Ajansı'nın (QNA) haberine göre, Doha'yı ziyaret eden Demir, Ganim ile yaptığı görüşmede, Katar Silahlı Kuvvetleri ile Savunma Sanayi arasında iş birliğinin daha da güçlendirilmesi imkanlarını ele aldı.

Görüşmeye Katar Silahlı Kuvvetlerinden üst düzey subayların katıldığı belirtildi.

TB2 SİHA'LARDAN SATIN ALMIŞLARDI

Katar'ın Türkiye'den aldığı savunma sanayi ürünleri arasında Bayraktar TB2 Silahlı İnsansız Hava Araçları, Eğitim Gemileri ve Yara Savunma Simülatörü geliyor.

Türkiye'den Katar’a, 2019-2020 yılları arasında 220 milyon dolardan fazla savunma ve havacılık sanayii ihracatı gerçekleştirildi. 2021 yılının ilk üç ayında gerçekleştirilen ihracat ise 18,1 milyon dolar tutarında.

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