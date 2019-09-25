Türkiye kurtarmak istedi

2,1 milyar dolarlık borcunu ödeyemeyince iflas açıklayan İngilizlerin asırlık turizm devi Thomas Cook’un batıştan kurtarılması için Türkiye ve İspanya’nın yardım önerdiği ortaya çıktı. İngiltere basını, Thomas Cook'u batıştan kurtulmak için yapılan son dakika görüşmelerinde Türkiye ve İspanya'nın önerdiği yardım paketinin İngiltere hükümetinin garantörlüğü reddetmesi üzerine devreye alınmadığını yazdı.

İNGİLTERE 200 MİLYON STERLİNLİK ANLAŞMAYA YANAŞMAYINCA

Gazete; görüşmelere yakın bir kaynağa dayandırdığı haberinde, Türk hükümeti ve Madrid yönetiminden destek alan İspanyol otelcilerin yardımıyla 200 milyon sterlinlik kaynak sağlanması için anlaşma sağlandığını aktardı. İspanyol ve Türk hükümetlerinin, şirketin batışının turizm endüstrilerine vereceği hasarı kısıtlamak için şirkete yatırım yapmaya istekli davrandığı ve ingiltere hükümetinden destek gelmediğini gören İspanya ve Türkiye'nin de verdikleri desteği geri çektikleri bildirildi.

KÜÇÜK OTELLERE 200 BİN STERLİN BORÇLU

Avrupa’nın ikinci en büyük seyahat acentesi olan ve aktif olarak 600 bin müşteriye hizmet veren firmanın iflasının yankıları Türkiye dâhil birçok ülkede sürüyor. Şu anda şirketle anlaşarak tatile çıkan turist sayısının 600 bin olduğu ve bu kişilerin 150 bininin acil olarak, 450 bin kişinin ise kademeli olarak ülkelerine geri dönmeleri için operasyonlar sürüyor. Türk Otelciler Birliği Başkanı Osman Ayık'ın da, Türkiye'deki Thomas Cook müşterilerinin sayısının 45 bin olduğunu, şirketin küçük otellere 200 bin sterlin borcu bulunduğunu ve bu işletmelerin de batabileceğini söyledi.

ANTALYA VE MUĞLA'DAN DÖNÜŞLER SÜRÜYOR

Muğla'nın bazı ilçelerinde tatillerini yapan İngiliz turistlerin ülkelerine dönmesi için İngiliz Sivil Havacılık Kurumunca görevlendirilen 12 uçak Dalaman Havalimanı'na geldi. Pasaport işlemleri tamamlananlar tahsis edilen uçaklara yönlendirilerek ülkelerine döndü. Thomas Cook aracılığıyla Antalya'ya tatile gelen bin 50 tatilci ise 5 uçakla ülkelerine gönderildi. Marmaris Belediye Başkanı Oktay, "Marmaris'e gelen İngiliz turistlerin yüzde 50'si Thomas Cook tarafından getiriliyordu. Ekim ayında Marmaris'e 25 bin kişi getirecekti. İflasın ardından bu iptal oldu şimdilik” dedi.

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İFLASI İNCELENECEK

İngiltere Finansal Raporlama Konseyi yaptığı açıklamada, seyahat şirketi Thomas Cook'un iflasını soruşturmayı düşündüğünü ifade etti. Bir FRC sözcüsü, “Thomas Cook'daki son gelişmeler ışığında, acil bir durum olarak ve İflas Servisi ile işbirliği içinde soruşturma ve icra eylemi için inceleme yapmayı düşünüyoruz” dedi.

"ZARARIMIZ 500 MİLYON €"

Thomas Cook'un iflası nedeniyle Yunanistan'da 50 binin üzerinde turist mahsur kaldı. Yunanistan Turizm İşletmeleri Birliğinden (SETE) yapılan açıklamada, Thomas Cook'un iflasının Yunanistan'ın turizm piyasasında 500 milyon avroya varan zarara neden olduğunu belirterek, hükümete bu konuda acil önlem çağrısında bulundu.

İNGİLTERE MAAŞLARI MERCEK ALTINDA ALDI

İngiltere'de Thomas Cook yöneticilerinin maaşları mercek altında. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, "İşlerin kötüye gittiği zamanlarda direktörlerin, yönetim kurulunda olanların kendilerine büyük meblağlar ödemesinin doğru olup olmadığı konusunda sorularım var. Burada kendimize sormamız gereken soru, bunun bir daha olmasını nasıl engelleyebileceğimizdir" dedi. İngiltere İş, Enerji ve Sanayi Stratejisi Bakanı Andrea Leadsome ise "200 milyon sterlin, Thomas Cook'un çok kısa zaman içerisinde, 1-2 hafta içerisinde ihtiyacı olanın bile altında. Thomas Cook, yaklaşık 1,7 milyar sterlinlik bir borcu ödemeye çalışıyor" diye konuştu.