Türkiye savunmada devrim yaptı: Dünyada ilk üçteyiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen İDEF’21 15. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı Açılış Töreni’ndeki konuşmasında, kendi alanında önemli bir dünya markası haline gelen fuarın 15’incisinin ülke ve katılımcı firmalar için hayırlara vesile olmasını diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan fuarda yerli ve milli savunma sanayii ürünlerinin sergilendiği standtları gezdi.

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Fuarın düzenlenmesinde emeği geçen Milli Savunma Bakanlığı’nı, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı’nı ve Savunma Sanayii Başkanlığı’nı tebrik eden Erdoğan, fuara katılan firmalara ve fuarda gerçekleştirilen etkinliklere destek verenlere teşekkür etti.

Erdoğan, geçmişi 1993 yılına kadar giden ve iki yılda bir yapılan fuara katılımın sayı ve nitelik olarak sürekli artmasının ülkenin savunma sanayisinin başarısının ifadesi olduğunu dile getirerek, “Burada imzalanan anlaşmalar ve protokoller, fuarımızın savunma sanayi alanında artık kendisine küresel bir yer edindiğine işaret ediyor. İDEF 2021’i işte böyle bir iklimde gerçekleştiriyoruz. Fuarımız gerek açılışa iştirak eden misafirlerimiz gerekse katılımcı firmalar bakımından bugüne kadar ki en zengin görünümüne sahiptir.” diye konuştu.

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Bir önceki fuara 1061 firma ve temsilcinin katıldığını, bu defa 1236 firma ve temsilciyle fuarın düzenlendiğini anlatan Erdoğan, aynı şekilde ziyaretçi sayısının da bir önceki fuardaki 76 bin rakamını aşacağını ümit ettiğini söyledi. Erdoğan, burada yapılacak görüşmelerin, kurulacak iş birliklerin, imzalanacak anlaşmaların hayırlı olmasını diledi.

ÇOK İYİ NOKTAYA GELDİK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin son 19 yılda diğer pek çok alan gibi savunma sanayinde de adeta bir devrim gerçekleştirdiğini belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Türk savunma sanayiinin dışa bağımlılığını azaltmak amacıyla çıktığımız bu yolda hamdolsun çok iyi bir noktaya geldik. Mesela 2002 yılında ülkemizde sadece 62 savunma sanayii projesi yürütülüyorken günümüzde bu sayı 750’yi geride bırakmıştır. Bu projelerin bütçeleri de 5,5 milyar dolar düzeyinden 75 milyar doların üzerine çıkmıştır. Sektörde faaliyet gösteren firma sayımız da 56’dan 1500’e ulaşmıştır. Firmaların yıllık ciroları 1 milyar dolardan 11 milyar dolara kadar yükselmiştir. Savunma sanayimiz artık dünyada ilk 100 listesine giren ana yüklenicileri, gelişmiş kabiliyetlere sahip alt yüklenicileri, KOBİ’leri, araştırma kuruluşları, üniversiteleri sayesinde geniş bir yelpazede kendi özgün ürünlerine sahip hale geldi.”

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BAŞARIYI SAHADA İSPAT ETTİK

Erdoğan, adece kendi kendilerine yeterli olmakla kalmayıp, bu birikimi dostlarının ve müttefiklerinin istifadesine de açtıklarını belirtti.

İhracatta da bunun yansımalarını gördüklerine işaret eden Erdoğan, “Daha önce 250 milyon doları bile bulmayan savunma ve havacılık ihracatımız 3 milyar dolar sınırını geride bıraktı. Bu başarının gerisindeki unsurlardan biri de sektörün araştırma geliştirmeye ayırdığı bütçenin 49 milyon dolardan 1,5 milyar doların üzerine çıkmış olmasıdır. Kara, hava ve deniz ürünlerinde ulaştığımız seviyenin sembollerinin başında insansız hava araçlarımız geliyor. Özellikle başarısını sahada bilfiil ispat etmiş olan silahlı insansız hava araçlarının tasarımı, üretimi ve satışında dünyanın ilk 3-4 ülkesi arasında yer alıyoruz.” diye konuştu.

GELECEĞE YATIRIM YAPIYORUZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, savunma sanayiinde katettikleri mesafenin ve elde ettikleri başarıların gerisindeki bir diğer önemli faktöre değinerek, şöyle devam etti:

“Terörle mücadelesinin en kritik anlarında yalnız bırakılan, sınırları tehdit altındayken ihtiyaç duyduğu hiçbir ürüne ulaşamayan bir ülke olarak, kendi ihtiyaçlarımızı süratle karşılayacak adımları atmaya mecbur kaldık. Yürüttüğümüz projelerin bize sağladığı imkanları, kendi sınırlarımızı güvenli hale getirmek, hem sınır ötesi harekatlarla bölgemizde bir güvenlik kuşağı oluşturmak için kullandık. Savunma sanayiinde bugünün ihtiyaçlarını karşılamanın ötesinde geleceğin teknolojilerine, geleceğin araçlarına, geleceğin ürünlerine yatırım yapıyoruz. Bilhassa yapay zeka temelli çalışan kara, hava ve deniz araçları konusunda iddialı projeler üretiyoruz. Sürü İHA’lar, insansız deniz araçları, insansız savaş uçakları, elektromanyetik toplar, lazer silahları uydu sistemleri gibi geleceğin ihtiyaçlarına cevap verecek her alanda varız, var olacağız.” dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile konuk Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio ve katılımcılar açılış kurdelesini kesti. Erdoğan kurdeleyi keserken, “Fuarımız savunma sanayiinde çok daha büyük yükselişe vesile olsun diyorum. Katılımcıları tebrik ederken bizi yalnız bırakmayan tüm dostlara selam, sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Kurdeleyi bu anlayışla kesiyoruz.” ifadelerini kullandı. Daha sonra Erdoğan ile katılımcılar fuarı gezdi.

SAVUNMADAKİ FELSEFEMİZ

“Hazır ol cenk ü cidale istersen sulh u salah.” sözünü anımsatan Erdoğan, “İnşallah tercüme doğru yapılmıştır. ‘Eğer barış istiyorsan daima savaşa hazır olmalısın.’ diye sadeleştirebileceğimiz bu söz, bizim savunma sanayiindeki felsefemizin en güzel ifadesidir.” dedi.

KURDELEYİ BİRLİKTE KESTİLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile konuk Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio ve katılımcılar açılış kurdelesini kesti. Erdoğan kurdeleyi keserken, “Fuarımız savunma sanayiinde çok daha büyük yükselişe vesile olsun diyorum. Katılımcıları tebrik ederken bizi yalnız bırakmayan tüm dostlara selam, sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Kurdeleyi bu anlayışla kesiyoruz.” ifadelerini kullandı. Daha sonra Erdoğan ile katılımcılar fuarı gezdi.

Yerli üretimde büyük sıçrama

Bu yıl 15’inci kez düzenlenen Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı açılışında bir konuşma yapan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, son zamanlarda meydana gelen doğal afetlerde hayatını kaybeden vatandaşlara rahmet dilediğini ifade ederek, fuarın hayırlı olması dileğinde bulundu.

SİBER SİSTEMLER KRİTİK ÖNEME SAHİP

Güçlü ve etkili olabilmek için proaktif tedbirler almanın önemine vurgu yapan Akar, “Yarının dünyasında söz sahibi olmak isteyen ülkeler kendilerini güncel tutmak zorundalar. Siber güvenlik yapay zeka robotik sistemleri yakından takip etmekteyiz. Lazer silahlardan yönlendirilmiş enerji silahlarına kadar birçok ürünü kullanmaktayız. Ayrıca geleceğin savunma teknolojilerinde kara deniz ve hava dışında karşımıza gelmek bulunmaktadır. Siber sistemler alanında üstünlüğü ele geçirmek diğer alanlarda da başarılı olmak için önemli olacaktır” dedi.

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