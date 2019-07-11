Ekonomi Türkiye şifa üssü
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Türkiye şifa üssü

Bölgesinin sağlıkta “şifa üssü” haline gelen Türkiye, fiyat, kalite, teknik şartlar, bekleme süresi gibi imkanların yeterli olması sayesinde tedavide yabancıları da cezbediyor. Sektörde kısa sürede hedef 1 milyon 500 bin sağlık turisti ve 10 milyar dolar medikal turizm gelirine ulaşmak.

Yasemin Asan Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Turizmde pazarı deniz ve güneşten çıkararak çeşitlendirmeye odaklanan Türkiye, bölgesinin ‘şifa üssü’ oldu. Medikal turizmde son yıllarda hızlı bir trend yakalayan Türkiye, fiyat, kalite, teknik şartlar, bekleme süresi ve imkanların yeterli olması gibi nedenlerle tedavide yabancıları cezbediyor. Bu sektörde kısa sürede hedef 1 milyon 500 bin sağlık turisti ve 10 milyar dolar medikal turizm geliri. Sağlık Bakanlığı, yaptığı çalışmalar ve açtığı nitelikli sağlık tesisleri ile sağlık turizminde son 10 yılda ciddi bir ivme yakalandı.

İSTİHDAM VE DÖVİZ KAZANCI

Türkiye, ancak gerek sağlık tesisleri ile gerekse donanımlı sağlık profesyonelleri ile ulaşabileceği potansiyelin çok altında. Bunun için kurulan Uluslararası Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi (USHAŞ) vasıtasıyla sahip olunan potansiyeli tam olarak ortaya çıkararak Türkiye’nin sağlık turizminin ve uluslararası sağlık eğitiminin önemli bir merkezi haline gelmesi amaçlanıyor. Sağlık Bakanlığının gerçekleştirmeye başladığı ikili iş birliklerini arttırarak ülkemizin kaynaklarından daha fazla ülkenin yararlanmasını planlanıyor. Kamu ve özel sektörü de motive ederek sağlık turizminin marka ülkelerinden birisi olmayı hedefliyor.

Geliştirilecek sağlık turizmi ile bir taraftan istihdam artarken diğer taraftan önemli bir döviz girdisi sağlanacak. Oluşturacak katma değerle sağlık sektörünün yanı sıra diğer sektörlerin de gelişimine katkı sağlanacak.

57 ÜLKE 4 SAATLİK MESAFEDE

Türkiye sağlık turizmi açısından pek çok avantaja sahip. 4 saatlik uçuş mesafesinde 57 ülke ve 1,5 milyar nüfus bulunuyor. Uygun fiyata kaliteli sağlık hizmet veriliyor. Türkiye, yeni teknolojilerin tamamına sahip ve yetişmiş sağlık profesyonelleri bulunuyor. Hastaların bekleme süresi Avrupa ülkelerine göre çok kısa.

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500 SAĞLIK TESİSİ, YETKİ BELGESİNE SAHİP

Bakanlık, sağlık turizmi alanında tesisleri yetkilendirmeye de devam ediyor. Bugüne kadar 500 sağlık tesisine ‘sağlık turizmi yetki belgesi’ verildi.

  • SAĞLIK TURİZM PORTALI
  • Bölgesel sağlık merkezi yolunda ‘Sağlık Turizmi Portalı’ oluşturuldu. Bununla sağlık tesislerinin tüm yeteneklerinin görüntülenmesi, sağlık personeli ile iletişim kurulabilmesi, canlı olarak dosya paylaşılabilmesi hedefleniyor. Termal kaynaklarla birlikte de fizik tedavi ve rehabilitasyon ile yaşlı bakım hizmetlerinde Dünya’da önemli bir konuma gelmesi planlanıyor. Bu amaçla gerekli mevzuat ve bilişim altyapılarını geliştiriliyor.
  • 1 MİLYON 500 BİN SAĞLIK TURİSTİ
  • Sağlık turizminde 2023 yılına kadar 1 milyon 500 bin sağlık turistine ülkemizde sağlık hizmeti sunulacak ve 10 milyar dolar medikal turizmi geliri elde edilecek.

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