Türkiye STEM üssü oluyor

​Etkinliğe insansı robot Sophia’da katıldı. Yapay zeka teknolojisiyle çalışan robot, geleceği şekillendiren çocukların bilim ve teknoloji alanında iyi bir eğitim almalarının önemli olduğunu söyledi.​

Proje ile Türkiye’nin, Birleşmiş Milletler 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri kapsamında, STEM alanında geleceğin en iyi uygulama merkezlerinden biri haline getirilmesi hedefleniyor. Müfredat bu yıl uygulamaya girecek.

BU YIL UYGULANACAK

Mektebim Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Sancak, “2019 yılı Eylül ayı itibariyle uluslararası STEM müfredatını, öğretmen eğitimi programını ve ölçme & değerlendirme programını Mektebim Okulları’nın tüm kampüslerinde uygulamaya başlayacağız. 2020 yılında ise Türkiye’nin 7 bölgesinde faaliyete geçecek şekilde En İyi STEM Uygulama Okulları’nın açılısını gerçekleştireceğiz” dedi. UNESCO ile birlikte projeyi geliştiren INTED CEO’su Gökhan Coşkun ise STEM eğitimi adına önemli bir iş birliğine imza attıklarını ifade etti.

Biz Safiye’ler yaparız

Bugünkü idarecilerin de STEM ile ilgilenmesi gerektiğini ifade eden BMC Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Sancak, “Bireylerin uğraşması yetmez. Toplumları yönetenlerin de bu perspektifte olması gerekir. Bunları yaparsak, Sophia’lar değil biz Safiye’ler yaparız” dedi.

EKONOMİ İhracatta şubat rekoru