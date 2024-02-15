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Ekonomi

Türkiye Uzay Ajansı'na NASA modeli

Türk Uzay Yasası'na ilişkin taslak çalışmalar sürüyor. Yasaya ilişkin kurumlardan görüş alındığı öğrenildi.

Uğur Duyan
Uğur Duyan
04:00 - 15/02/2024 Perşembe
Güncelleme: 04:51 - 15/02/2024 Perşembe
Yeni Şafak
TUA
TUA

Yasa büyük ölçüde, Türk Uzay Ajansı'nın yapısının düzenlenmesini sağlayacak. TUA'nın, NASA (Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi) ile ESA (Avrupa Uzay Ajansı) benzeri bir kuruma dönüşmesi için gereken hukuki zemin oluşturulacak.


TERSİNE BEYİN GÖÇÜNE İMKAN TANIYACAK

Edinilen bilgiye göre, NASA'ya benzer bir kuruma dönüştürülmesi için gereken mevzuat, bu yasa ile hayata geçirilecek. NASA'nın federal hükümet bütçesinden aldığı paya benzer biçimde sağlanacak özerk bütçe, TUA'nın güçlenmesini sağlayacak. Nitelikli iş gücünün artırılması sağlanarak, tersine beyin göçüne imkan tanınacak. Düzenleme ile TUA daha hızlı daha etkin çalışan bir kuruma dönüştürülecek.


#Türkiye Uzay Ajansı
#NASA
#çalışma
2 saat önce
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