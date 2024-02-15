Türkiye Uzay Ajansı'na NASA modeli

Yasa büyük ölçüde, Türk Uzay Ajansı'nın yapısının düzenlenmesini sağlayacak. TUA'nın, NASA (Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi) ile ESA (Avrupa Uzay Ajansı) benzeri bir kuruma dönüşmesi için gereken hukuki zemin oluşturulacak.

Edinilen bilgiye göre, NASA'ya benzer bir kuruma dönüştürülmesi için gereken mevzuat, bu yasa ile hayata geçirilecek. NASA'nın federal hükümet bütçesinden aldığı paya benzer biçimde sağlanacak özerk bütçe, TUA'nın güçlenmesini sağlayacak. Nitelikli iş gücünün artırılması sağlanarak, tersine beyin göçüne imkan tanınacak. Düzenleme ile TUA daha hızlı daha etkin çalışan bir kuruma dönüştürülecek.