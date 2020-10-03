​Türkiye Varlık Fonu'ndan 'THY hisseleri satılıyor' iddialarına yanıt.

Reuters Haber Ajansı, Türkiye Varlık Fonu'nun (TVF) koronavirüs salgınından en kötü etkilenen şirketlerden Türk Hava Yolları (THY) ile bir sermaye desteği ya da finansman sağlanması programı için görüşmeler yürüttüğünü iddia etmişti. Haberde yüzde 49.12 hissesi TVF'nin kontrolünde olan THY'yi kurtarma programının yöntemi ile ilgili görüşmelerin sürdüğü, hangi yöntemin kullanılacağının ve programın tutarının henüz netleşmediği belirtilmişti.

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"Havacılık sektöründe kazanan oyunculardan olacağız"

Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Zafer Sönmez o iddiaları yalanladı. Sönmez, "Bizim bir tane bile THY hissesi satma planımız yoktur. Bu manipüle edilecek bir konu değildir. THY, pandemi sürecinde havacılık sektöründe kazanan oyunculardan biri olacaktır, bunu net söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.

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OYNAT 00:59 THY’nin ‘Rüya’ uçağı gün sayıyor Şehit Eren Bülbül anısına 'Rüya' uçak olarak adlandırılan Boeing 787-9 tipi ilk Dreamliner uçağına 'Maçka' ismini veren Türk Hava Yolları(THY), ilk tarifeli uçağını Trabzon'a gerçekleştirmek için gün sayıyor. BiP'te paylaş

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