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Ekonomi Türkiye Varlık Fonundan THY hisseleri satılıyor iddialarına yanıt
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Türkiye Varlık Fonu'ndan 'THY hisseleri satılıyor' iddialarına yanıt

Bazı yayın kuruluşları, Türkiye Varlık Fonu'nun koronavirüsten en kötü etkilenen şirketlerden Türk Hava Yolları (THY) ile bir sermaye desteği ya da finansman sağlanması programı için görüşmeler yürüttüğünü iddia etmiş, hisselerin satılacağını öne sürmüştü. Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Zafer Sönmez o iddiaları yalanladı. Sönmez, "Bizim bir tane bile THY hissesi satma planımız yoktur. Bu manipüle edilecek bir konu değildir. THY, pandemi sürecinde havacılık sektöründe kazanan oyunculardan biri olacaktır, bunu net söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Reuters Haber Ajansı, Türkiye Varlık Fonu'nun (TVF) koronavirüs salgınından en kötü etkilenen şirketlerden Türk Hava Yolları (THY) ile bir sermaye desteği ya da finansman sağlanması programı için görüşmeler yürüttüğünü iddia etmişti. Haberde yüzde 49.12 hissesi TVF'nin kontrolünde olan THY'yi kurtarma programının yöntemi ile ilgili görüşmelerin sürdüğü, hangi yöntemin kullanılacağının ve programın tutarının henüz netleşmediği belirtilmişti.

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"Havacılık sektöründe kazanan oyunculardan olacağız"

Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Zafer Sönmez o iddiaları yalanladı. Sönmez, "Bizim bir tane bile THY hissesi satma planımız yoktur. Bu manipüle edilecek bir konu değildir. THY, pandemi sürecinde havacılık sektöründe kazanan oyunculardan biri olacaktır, bunu net söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.

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