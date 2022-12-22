Türkiye ve Azerbaycan arasında dev anlaşma

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı arasında "İnşaatta Normatif ve Birim Fiyatlandırma Sisteminin İyileştirilmesi Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı" imzalandı.

Kurum, Bakanlıkta düzenlenen imza töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin tek millet iki devlet anlayışıyla tarihin en yüksek seviyesinde olduğunu, bunu da her ortamda dile getirmeye gayret gösterdiklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in imzaladıkları Şuşa Beyannamesi ile iki ülke arasındaki ilişkilerin bir dönüm noktasına girdiğini ve müttefiklik seviyesine yükseldiğini kaydeden Bakan Kurum, ilgili Bakanların mevkidaşlarıyla Azerbaycan Türkiye ilişkilerini daha da güçlendirmek adına çalıştıklarını ifade etti.

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Kurum, Azerbaycan'ın son yıllarda başlattığı kapsamlı kalkınma hamlesi ve artan refah seviyesiyle gıpta edilen bir ülkeye dönüştüğünü ve bundan gurur duyduklarını kaydetti.

"Çalışmalara katkı sağlamaya gayret gösteriyoruz"

Türkiye'nin bu süreçte Azerbaycan'a her türlü desteği verdiğini ve bundan sonra da vermeye devam edeceğini ifade eden Kurum, "İşgal sırasında harap olan Karabağ'ın yeniden imarı için de önemli adımlar atılıyor. Ben de Sayın Cumhurbaşkanı'mızla birlikte Karabağ'a ziyarette bulunmuştum. Şirketlerimizin, yine ilgili Bakanlıklarımızın, kurumlarımızın Azerbaycanlı şirketlerle birlikte Karabağ'ın yeniden refahı için çalışmalara katkı sağlamaya gayret gösteriyoruz." dedi.

Türk Devletleri Teşkilatının da bu yönde yeni imkanlar ve fırsatlar, sorumluluklar yüklediğini belirten Kurum, Türk Dünyası 2040 Vizyon Belgesi'nin doğal ve insan kaynaklı afetleri önleme, müdahale etme ve bunların etkilerini azaltma amacıyla ortak önlemleri alma göreviyle yine iklim ve çevre ile alakalı, sürdürülebilir ve daha sağlıklı, zengin toplumlar oluşturma hedefini açık bir şekilde ortaya koyduğunu ifade etti.

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Dost ve kardeş Azerbaycan ile ilişkileri çevre, şehircilik, afetle mücadele alanlarında ortak çalışmalar yapmak amacıyla artıracaklarına işaret eden Kurum, "Bugün yapacağımız protokolle birlikte yapı işleri alanındaki işbirliği protokolümüz ve inşaatta normatif ve birim fiyatlandırma sisteminin iyileştirilmesi alanında işbirliğine ilişkin mutabakat zaptlarımızı imzalamak suretiyle çalışmalarımıza güçlü bir ivme kazandıracağız." dedi.

Elektronik Beton İzleme Sistemi Azerbaycan'da da uygulanacak

Ülke kaynaklarını doğru kullanarak, sektöre getirdiği yeniliklerle afetlere karşı dirençli, uzun ömürlü, riskten uzak yapılaşmayı sağlamanın, Bakanlığın en önemli hedefleri, görevleri arasında olduğunu kaydeden Kurum, iklim değişikliği ve etkileriyle birlikte dünyanın, afetlerin sayısını, sıklığını, şiddetini daha da fazla hissettiğini söyledi.

Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

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"Afetlere karşı daha dirençli bir ülke anlayışıyla Sayın Cumhurbaşkanı'mızın ortaya koymuş olduğu hedef ve vizyon doğrultusunda çalışmalarımızı yürütüyoruz. Can ve mal kayıplarına sebep olması, denetimsiz yapılaşmanın yol açacağı tüm zararları ki afetler bütün alanda gözler önüne sermiştir, yapı güvenliğinde kullanılan betonun denetimi büyük önem arz etmekte. Bakanlığımızca Elektronik Beton İzleme Sistemi geliştirilmiş ve 3 yıldır uygulanmaktadır. Bu uygulamayla birlikte betonda çipli sisteme geçtik ve bu çipli sistemle birlikte ve betondaki hata, kaçak, kayıp ve kaçak oranını sıfır ya da sıfıra yakın hale getirmek istiyoruz. Aynı zamanda afet esnasında da yapılarda kullanılan betonun niteliği, o günkü alacağınız veriler çok çok önemli. Elektronik Beton İzleme Sistemi, Bakanlığımız ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığımızla ortak hazırlandı ve tüm ülke genelinde eş zamanında uygulamaya geçirildi. Söz konusu sistem yüzde 99,5 oranda başarıyla çalışmakta. Bugün ülkelerimiz arasında imzalayacağımız yapı alanındaki işbirliği protokolü ile söz konusu sistemin kardeş Azerbaycan'da da kullanılmasına yönelik ilk adımın atılmasından büyük bir memnuniyet duyduğumu ifade etmek isterim."

Kurum, 2014 yılında Bağımsız Devletler Topluluğuna üye ülkelerin inşaat birim fiyatlarında ortak terminoloji oluşturmak için çalışma başlattıklarını, Bakanlığın, Kazakistan ve Belarus Halk Cumhuriyeti'nde inşaat birim fiyatları analizleri üzerine çalıştaylara katıldığını anımsattı.

Çalıştaylar neticesinde Bakanlık Yüksek Fen Kurulu Başkanlığınca hazırlanan İnşaat ve Birim Fiyat Tespitleri Analizleri kitabının 6 dilde yayınlandığını kaydeden Kurum, "Ülkelerimiz arasında imzalayacağımız protokolle inşaatta normatif ve birim fiyatlandırma sisteminin iyileştirilmesi alanındaki işbirliği mutabakat zaptı, Türkiye ile Azerbaycan arasında yapım malzeme sektörü ile müteahhitlik sektörüne hizmet vererek yeni işbirliği alanlarını açmayı hedeflemektedir." dedi.

Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanı Kemaleddin Haydarov da, Azerbaycan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin, kardeşliğin ve birliğin en güzel örneğini gösterdiğini ifade etti.

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Haydarov, söz konusu protokolün iki ülke arasındaki inşaat alanında işbirliğini daha da güçlendireceğini kaydetti.

Konuşmaların ardından Bakanlar Kurum ve Haydarov, mutabakat zaptlarını imzaladı.

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