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Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: 48 adet KAAN Endonezya'ya ihraç edilecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: 48 adet KAAN Endonezya'ya ihraç edilecek

Lokman Özdemir
Lokman Özdemir
12:1311/06/2025, Çarşamba
G: 11/06/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Endonezya ile Türkiye tarihinin en büyük savunma sanayii ihracatı gerçekleştirildi.
Endonezya ile Türkiye tarihinin en büyük savunma sanayii ihracatı gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin yerli ve millî muharip uçağı KAAN’ın 48 adetlik rekor siparişle Endonezya’ya ihraç edileceğini açıkladı. Anlaşma Türk savunma sanayiinde tarihi bir başarı olarak kayıtlara geçti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin yerli ve millî muharip uçağı
KAAN
ile ilgili önemli bir gelişmeyi kamuoyuyla paylaştı.


48 adet KAAN Endonezya yolcusu


Erdoğan, Türkiye ile dost ve kardeş ülke Endonezya arasında imzalanan anlaşma kapsamında, 48 adet KAAN savaş uçağının Türkiye'de üretilerek Endonezya’ya ihraç edileceğini duyurdu.



"Yerel sanayi kabiliyetlerinden de yararlanılacak"


Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Erdoğan, KAAN’ın üretim sürecinde Endonezya’nın yerel sanayi kabiliyetlerinden yararlanılacağını ve savunma sanayisinin güçlenmesi adına verilen desteğin süreceğini belirterek sektörde emek veren tüm çalışanlara teşekkürlerini sundu.


Endonezya'nın başkenti Cakarta'da düzenlenen Indo Defence 2025 Fuarı'nda gerçekleşen görüşmeler sonrasında anlaşmanın imzalanması bekleniyor.


  • Bu anlaşma, Türkiye tarihinin en büyük savunma sanayii ihracatlarından biri olarak kayıtlara geçti.


Erdoğan paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

Millî muharip uçağımız KAAN ile ilgili çok önemli ve güzel bir gelişmeyi milletimle paylaşmak istiyorum…

Dost ve kardeş Endonezya ile imzaladığımız anlaşma çerçevesinde 48 adet KAAN, Türkiye’de üretilerek Endonezya’ya ihraç edilecek.

KAAN’ın üretiminde Endonezya’nın sahip olduğu yerel kabiliyetlerden de yararlanılacak.

Yerli ve millî savunma sanayimizin kaydettiği gelişmeyi ve ulaştığı noktayı gözler önüne seren bu anlaşmanın Türkiye ve Endonezya için hayırlı olmasını temenni ediyorum.

Ortaya koyduğu irade ile anlaşmanın imzalanmasında büyük pay sahibi olan değerli mevkidaşım Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto’ya selam ve teşekkürlerimi iletiyorum.

@SavunmaSanayii Başkanlığımız ve @TUSAS_TR başta olmak üzere KAAN’ın üretiminde ve Türkiye tarihinin bu rekor ihracat sözleşmesinin imzalanmasında emeği geçen tüm kuruluşlarımızı tebrik ediyorum.

Savunma sanayimizin daha da güçlenmesi adına her türlü desteği verdiğimiz, bundan sonra da kararlılıkla destekleyeceğimiz bütün firmalarımızın başarılarının devamını diliyor, savunma sanayiinde çalışan tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum.


#recep tayyip erdoğan
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