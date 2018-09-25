Ekonomi Türkiye ve Japonya arasındaki STA hızlandırıldı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

'Türkiye ve Japonya arasındaki STA hızlandırıldı'

Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima, "Türkiye ve Japonya arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması'nda müzakere görüşmeleri geçen yılın mart ayından itibaren hızlandırıldı. Eylül ayında müzakerelerin 11. tur görüşmeleri düzenlenecek. İki ülke arasında STA'nın olmasını çok istiyorum. Çünkü bu çok önemli bir global strateji. Japonya'nın şu anda Asya Pasifik, Trans-Pasifik Ortaklığı ve AB ülkeleri ile STA'ları var. Türkiye'nin de 27 tane STA'sı var. Eğer biz bağlantı kurarsak iki taraf da bu bağlantıları kullanır. Global açıdan düşünmeliyiz" dedi.

Haber Merkezi AA
​Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima
​Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima

Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima, Türkiye ve Japonya arasındaki serbest ticaret anlaşmasında (STA) müzakere görüşmelerinin geçen yılın mart ayından itibaren hızlandırıldığını ve bu ay müzakerelerin 11. tur görüşmelerinin düzenleneceğini belirterek, "İki ülke arasında STA'nın olmasını çok istiyorum. Çünkü bu çok önemli bir global strateji." dedi.

Miyajima, yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, G20 Zirvesi'ne katılmak üzere Haziran 2019'da Japonya'ya gideceğini, iki ülkenin, bu ziyarete kadar STA hususunda büyük ölçüde anlaşmaya varmayı hedeflediğini bildirdi.

  • Miyajima, "İki ülke için de ticaret ve yatırım avantajları olacak. Bundan dolayı ticaret ve yatırım miktarı artacak" dedi.

Türkiye ve Japonya arasındaki STA'da müzakere görüşmelerinin geçen yılın mart ayından itibaren hızlandırıldığını bildiren Miyajima, "Eylül ayında müzakerelerin 11. tur görüşmeleri düzenlenecek. Türkiye ve Japonya arasında STA'nın olmasını çok istiyorum. Çünkü bu çok önemli bir global strateji" ifadelerini kullandı.

Japonya ve Türkiye arasındaki ticari dengesizliğin sorun olarak görülebileceğini ancak Türkiye'de bulunan Japon firmaların, istihdama ve Türkiye'nin ihracatına katkı sağladığını kaydeden Miyajima, "Sadece ithalat ve ihracat miktarının karşılaştırılması yerine gerçek durumun kavranması gerektiğini düşünüyorum" dedi.

  • Miyajima, Japonya'nın şu anda Asya Pasifik, Trans-Pasifik Ortaklığı (TPP) ve Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ile STA'ları olduğunu, Türkiye'nin de 27 tane STA'sı bulunduğunu belirterek, şöyle devam etti:
  • "Eğer biz bağlantı kurarsak iki taraf da bu bağlantıları kullanır. Global açıdan düşünmeliyiz. STA'nın, sadece ticaret ve yatırım bağlamında iki ülke ilişkilerinin güçlenmesi açısından değil, küresel iş stratejileri açısından da önemli bir pozitif etki yaratacağına inanıyorum. Tokyo Büyükelçisi Murat Mercan'ın da iş birliğiyle STA'nın bir an önce imzalanması adına desteklerimi sürdüreceğim."

"İki ülke arasındaki ticaret hacmi potansiyelin çok altında ama artacak"

Akio Miyajima, iki ülke arasındaki ticaret hacminin, potansiyelin çok altında bulunduğunu ancak artacağına inandığını ifade ederek, "Bugün Türkiye ve Japonya, Afrika'da, Orta Doğu'da ve Orta Asya'da yapılabilecek iş ortaklıklarını konuşuyor. Şirketler, belki diğer ülkelerde iş ortaklığına gidebilir. Japon şirketleri, Türkiye ile iyi ilişkiler yürütmek için yatırım yapıyor. Sayılar önemlidir ama kalite de aynı şekilde önemlidir. İş birliği ve güvene dayalı olarak Türkiye'de ticaret yapmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

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Türk insanının çok dinamik olduğunu ve güçlükleri yendiğini belirten Miyajima, şunları kaydetti:

"Türkiye, dinamik ve ilişkilerini genişleten bir ülke. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, her yıl birçok ülkeyi ziyaret ediyor. Türk dizileri de aynı zamanda Türkiye'nin yumuşak gücü... Aynı zamanda Türkiye petrol, doğal gaz, turizm ve birçok şeyde merkez olma özelliğine sahip. Türkiye'de 20 şehir gezdim, çok iyi bir potansiyelin olduğunu hissettim ama geliştirilmesi gerekiyor. Türkiye yükseliyor. Kısa vadeli inişler olabilir. Bir yıldan beridir Türkiye'de yaşıyorum ve burada yaşamaktan mutluyum. Türkiye ve Japonya, 2 millet bir kalptir. Bunu öyle hissediyorum. Japonlar, Türklere pozitif bakıyorlar. Burada görev yaptığım için kendimi çok şanslı hissediyorum."

"Türkiye ve Japonya arasındaki ticaret hacmi 4,5 milyar dolar"

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Japonya İş Konseyi Başkanı Şerif Tosyalı da Türkiye ve Japonya arasındaki ticaret hacminin yaklaşık 4,5 milyar dolar olduğunu belirterek, Türkiye'deki Japon yatırımlarına bakıldığında, doğrudan 2,2 milyar dolarlık bir yatırımın olduğunu, 195 tane Japon şirketinin Türkiye'de faaliyet gösterdiğini anlattı.

Tosyalı, "Türkiye, gerçekten Japonlar için Avrupa ve Afrika'ya bir açılım noktası olarak görülüyor. Türkiye'den 4 saatlik mesafede 1,4 milyar insanın yaşadığı bir nüfus söz konusu. Türkiye, her zaman pozitif, potansiyeli olan ve iş yapma kolaylığı olarak görülen ülkelerden biri..." dedi.

Türkiye'nin sanayi alanında başarılı hikayeleri olduğunu ifade eden Tosyalı, "Biz bu hikayelerimizi Japon finansman gücü ile daha uygun nasıl gerçekleştiririz? Aslında biraz da bu tarafa odaklanmak istiyoruz. Müteahhitlik şirketlerimiz de Afrika'da büyük devlet projeleri alarak başarılı işlere imza atıyorlar. Biz bunun 'Japonlarla nasıl yapılabilir' tarafındayız. Japonların da gerçekten iyi bir know-how'u var ve uygun bir finansman bulundurmaları söz konusu. Bütün bunlar Türk iş gücü ile birleştiğinde iyi iş birlikleri çıkacağından eminim." şeklinde konuştu.

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  • TÜİK'in 2017 rakamlarına göre, Japonya'ya 411 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren Türkiye'nin, bu ülkeden yaptığı ithalat ise 4,3 milyar dolar oldu.

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