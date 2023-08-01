Türkiye ve Mısır arasında ticaret hacminin 15 milyar dolara çıkarılması hedefleniyor

Mısır Ticaret ve Sanayi Bakanı Ahmed Samir Saleh , Ticaret Bakanı Ömer Bolat ’ın daveti üzerine Türkiye’ye geldi.

Söz konusu ziyaret kapsamında, iki ülkenin bakanları ve resmi heyetleri arasında gerçekleşen görüşmede ikili ekonomik ilişkileri güçlendirecek yol haritası üzerinde mutabakata varıldı.

Hedef, 15 milyar dolar

Bu kapsamda halihazırda 10 milyar dolar civarında gerçekleşen ticaret hacminin 5 yıl içerisinde 15 milyar dolara çıkarılması hedeflendi.

Ülkeler arasındaki mevcut Serbest Ticaret Anlaşması’nın geliştirilmesini teminen Ortak Komite Toplantısı’nın yapılması konusunda anlaşmaya varıldı.

Firmaların teşvik edilmesi konusunda anlaşma sağlandı

Karşılıklı yatırımların artması noktasında yatırımcılara gerekli kolaylığın sağlanması için güçlü bir iş birliği kurulması noktasında uzlaşma sağlandı.

İş çevrelerini bir araya getiren ortak organizasyonların önümüzdeki dönemde yoğun bir şekilde gerçekleştirilmesinde hem fikir olunurken, iki ülkedeki iş forumu ve fuarlara güçlü katılım konusunda firmaların teşvik edilmesi konusunda anlaşma sağlandı.

Bakan Bolat Mısır'a gidiyor

Küresel koşullardaki eğilimleri dikkate alınarak, önümüzdeki dönemde ikili ticarette yerel paraların kullanılması imkanlarının araştırılmasına karar verildi.

Bakan Bolat’ın, Mısırlı Bakanın daveti üzerine önümüzdeki dönemde Mısır’a gerçekleştireceği ziyarette tarafların Yüksek Düzeyli Ticari İstişare Mekanizması çerçevesinde bir araya gelmeleri kararlaştırıldı.

Mısır ile Türkiye arasındaki ticari ve ekonomik ilişkiler

Müteakiben bakanların başkanlıklarında gerçekleştirilen ve Türkiye ile Mısır’dan iş dünyası kuruluşları başkanlarının katılım sağladıkları çalışma toplantısında, iş dünyası temsilcileri Mısır ile Türkiye arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine yönelik görüş ve değerlendirmelerini bakanlara aktarıldı.

2 milyar dolarlık yatırımlar var

Mısır, 2 milyar dolara ulaşan Türk yatırımlarına ev sahipliği yapıyor.

Türk müteahhitlerin Mısır’da üstlendikleri projelerin tutarı ise 1,2 milyar dolar seviyesinde.

Önemli ziyaret

Ticaret Bakanları arasında son 10 yılda gerçekleşen ilk karşılıklı ziyaret olması sebebiyle önem arz eden bu görüşme, önümüzdeki süreçte iki ülke arasında ilerleyecek ticari ve ekonomik iş birlikleri için önemli bir temel oluşturuyor.



