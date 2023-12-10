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Ekonomi

Türkiye ve Yunanistan arasındaki yatırımlarda yeni dönem: Üçüncü ülke detayı dikkat çekti

Türkiye ile Yunanistan'ın yatırım ofislerinin imzaladığı mutabakatla, iki ülke arasındaki karşılıklı yatırımların artırılması için çalışmalar yapılacak. Bu mutabakatla iki ülke, uluslararası doğrudan yatırımlar alanında yeni bir işbirliği dönemini başlatmış oldu. Mutabakat, karşılıklı yatırımların artırılmasını ve iki ülke şirketlerinin üçüncü ülkelerde işbirliği yapmasını da içeriyor.

12:42 - 10/12/2023 Pazar
AA
Miçotakis - Erdoğan
Miçotakis - Erdoğan

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisinden edindiği bilgiye göre, Türkiye'nin küresel yatırımlardan aldığı payı artırmaya yönelik çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Amerika'dan Uzak Doğu'ya kadar dünyanın birçok ülkesi ve bölgesine yönelik çalışmalar yapılırken, bu ülkelerde Türkiye'deki yatırım ortamıyla ilgili gelişmeler ve atılan adımlar anlatılıyor.

Bu çalışmalar kapsamında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gerçekleştirdiği Yunanistan ziyaretinde Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ile Enterprise Greece arasında mutabakat imzalandı.

Bu mutabakatla iki ülke, uluslararası doğrudan yatırımlar alanında yeni bir işbirliği dönemini başlatmış oldu. Mutabakat, karşılıklı yatırımların artırılmasını ve iki ülke şirketlerinin üçüncü ülkelerde işbirliği yapmasını da içeriyor.

Doğrudan temas artırılacak

Mutabakat kapsamında, karşılıklı yatırımlarda, her iki tarafın yararına olacak şekilde işbirliği geliştirilecek. Türkiye ile Yunanistan iş çevreleri arasındaki doğrudan temas artırılacak.

Karşılıklı fayda sağlayacak yatırımlar teşvik edilecek, yatırıma elverişli ortam oluşturulacak ve buna ilişkin çalışmalar hızlandırılacak.

Ortak girişimler ve yatırım projelerine karşılıklı katılım gibi faaliyetler dahil olmak üzere, ticari kuruluşlar tarafından yatırım faaliyetlerinin gerçekleştirilmesine ilişkin koşullar hakkında bilgi alış verişinde bulunulacak. Ayrıca ekonomik kalkınmaya yönelik fuar, sergi ve iş toplantıları hakkında iki ülke yatırımcıları karşılıklı olarak bilgilendirilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a enerjide işbirliği mesajı: İmkan tanıyabiliriz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a enerjide işbirliği mesajı: İmkan tanıyabiliriz

Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin beşinci toplantısı kapsamında Atina’yı ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını cevapladı. Gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, Yunanistan ile enerji alanında işbirliğinin genişletilebileceğini kaydetti. Erdoğan, "Sinop’ta inşa edilecek nükleer santralimizin enerjisinden Yunanistan'a da imkan tanıyabiliriz" ifadelerini kullandı. Gazze'de yaşananlarda ilgili olarak Batı dünyasından sadece İspanya'nın ses çıkardığını söyleyen Erdoğan, ''İspanya Başbakanı Sanchez Batı ülkeleri içerisinde gerçekten en yiğidi çıktı. Bütün olumsuzluklara rağmen, Sanchez ileri giderek Filistin'in Avrupa Birliği ülkeleri tarafından tanınması noktasında kararlılığını ortaya koydu. Onun için ben kendisini alkışlıyorum'' açıklamasında bulundu.

#Yunanistan
#Türkiye
#Mutakabat anlaşması
#Enterprise Greece
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