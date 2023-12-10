Türkiye ve Yunanistan arasındaki yatırımlarda yeni dönem: Üçüncü ülke detayı dikkat çekti

Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin beşinci toplantısı kapsamında Atina’yı ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını cevapladı. Gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, Yunanistan ile enerji alanında işbirliğinin genişletilebileceğini kaydetti. Erdoğan, "Sinop’ta inşa edilecek nükleer santralimizin enerjisinden Yunanistan'a da imkan tanıyabiliriz" ifadelerini kullandı. Gazze'de yaşananlarda ilgili olarak Batı dünyasından sadece İspanya'nın ses çıkardığını söyleyen Erdoğan, ''İspanya Başbakanı Sanchez Batı ülkeleri içerisinde gerçekten en yiğidi çıktı. Bütün olumsuzluklara rağmen, Sanchez ileri giderek Filistin'in Avrupa Birliği ülkeleri tarafından tanınması noktasında kararlılığını ortaya koydu. Onun için ben kendisini alkışlıyorum'' açıklamasında bulundu.