Türkiye yarınlarına sahip çıktı

İş dünyası temsilcileri, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı Türk milletinin, demokrasiden yana tavır aldığını ve yönetimi belirleme gücüne sahip çıktığını belirterek, milli irade ve milli birlik mesajı verdi. İş insanları, milletin sadece iradesine sahip çıkmakla kalmayıp ekonomisine kalkan olduğunu da ifade etti.





DARBELERİN AMACI SERVET TRANSFERİDİR

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı, MÜSİAD'ın daima milli iradenin yanında tavır aldığını belirterek, “Bundan sonra da duruşumuz demokrasiden ve milli iradeden yana olmaya devam edecektir” dedi. İstisnasız bütün darbelerin başlıca amacının kaynak, servet ve gelir transferi olduğunu ifade eden Asmalı, şöyle konuştu: “15 Temmuz’da hedef alınan, 2013 yılında IMF’ye olan borcunu kapatan, 27 çeyrektir pozitif büyüyen ve birçok büyük projeyi hayata geçirmeye hazırlanan Türkiye ekonomisiydi. 15 Temmuz’da milletin muhafaza etmeyi başardığı şey yalnızca demokrasi değil, aynı zamanda Türkiye ekonomisi olmuştur.”





BİRLİK RUHUNU KORUYALIM

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç de, 15 Temmuz 2016'nın Türk tarihinin en önemli kırılma noktalarından biri olduğunu belirtti. Avdagiç, “Ya Türkiye Yüzyılı kurma hedefini ebediyen unutup uydu bir devlet olacaktık ya da Türk dünyasının, İslam coğrafyasının ve mazlum milletlerin umudunu yaşatacak 'lider ülke' olma ülküsünü yaşatacaktık. 2023’e 7 kala Türk milleti tercihini bağımsız ve öncü Türkiye’den yana yaptı” değerlendirmesinde bulundu.

FETÖ’cü hain odaklarının, çeşitli kisveler altında ‘masumluk ve mazlumluk’ hikayelerine milletin geçit vermediğini ve birlik beraberlik ruhuyla hareket ettiğini vurgulayan Avdagiç, “15 Temmuz ruhunun unutturulmaması elzemdir” açıklamasında bulundu.





KARANLIK ZİHNİYET MİLLET İRADESİNE YENİLDİ

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak ise, bundan 7 yıl önce, ülkenin aydınlık geleceğini karartmak isteyen ve milletin iradesine göz diken kirli zihinlerin planladığı hain bir darbe girişimi yaşandığını belirterek, devletin kudreti ve milletin dünyaya örnek olan cansiperane mücadelesi ile darbeci zihniyetin millet iradesine mağlup olduğunu belirtti. Olpak, “Türkiye’nin yarınlarına, milletimizin iradesine ve geleceğimize kimsenin ket vuramayacağını bir kez daha gösterdik” dedi.





Milletimizin yanındayız

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu: 15 Temmuz 2016 hain darbe girişiminin 7’nci yıl dönümündeyiz. Ülkemizin istiklaline ve istikbaline yapılan bu alçakça saldırıyı unutmadık ve unutmayacağız. Hain darbe girişiminin ortaya çıkmasıyla birlikte, TOBB ve oda-borsa camiası olarak tepkimizi ilk anda ortaya koyduk. Daha darbe bildirisi okunur okunmaz, çıktık, ‘Milletin iradesi ve demokrasi dışında hiçbir iradeyi tanımıyoruz. Gün demokrasiye sahip çıkma günüdür’ dedik. Demokrasinin, milletimizin ve devletimizin yanındayız.





Ekonomimizi hedef alıyorlar

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın: Türkiye aleyhine kara propaganda yürüterek yabancı sermayeyi Türkiye’den uzak tutarak, ekonomimizi hedef alıyorlar. İtibarsızlaştırma operasyonları ile güven bunalımı oluşturmaya çalışıyorlar. FETÖ ile mücadelenin dün oluğu gibi bugün de aynı kararlılıkla hem yurt içinde hem de yurt dışında devam etmesi gerekiyor.





Normale dönüş için ürettik

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan: Milletimizin ve devlet kurumlarının güçlü dayanışmasıyla bu hain darbe girişimi başarıyla püskürtüldü. Daha ilk günden itibaren, sanayiciler olarak üretim çarklarımızın durmamasına azami özeni göstererek, ekonomik etkilerin kısa sürede püskürtülmesine katkı sunduk.





Demokrasi nöbeti sürüyor

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran: 15 Temmuz’da, Türk milleti içine gizlenmiş, dışarıdan yönlendirilen vatan hainlerini, feraset ve cesaretle temizledi. İş dünyası olarak işimizin başında üretimi, ticareti, ihracatı, istihdamı artırarak, demokrasi nöbetine devam ediyoruz. İçerdeki ve dışardaki hainlere karşı duracak en güçlü kalenin birlik ve beraberlik içinde çalışmak olduğunu biliyoruz.





Dünyaya örnek olduk

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç: Türk halkı, milletin iradesinden başka hiçbir iradeyi kabul etmediğini ve etmeyeceğini göstererek, bütün dünyaya örnek olmuştur. Türk milleti, demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçecek bu girişimi gerçekleştiren hainleri hiçbir zaman unutmayacak ve bu millet hainlere daima dersini verecektir. Her zaman olduğu gibi tek vücut halinde birlikte yürümeye, birlikte üretmeye ve birlikte çalışmaya devam edeceğiz.



