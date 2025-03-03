Türkiye yüksek gelirli ülkeler liginde

Geçen yıl yüzde 3,2 oranında büyüyen Türkiye’nin Gayri Safi Yurt içi Hasılası (GSYH) 1 trilyon 322,4 milyar dolar olurken, kişi başına düşen milli gelir 15 bin 463 dolarla tarihin en yüksek seviyesine ulaştı.
Türkiye, Dünya Bankası’nın 'yüksek gelirli ülkeler' ligine girdi. Dünya Bankası’nın 1 Temmuz 2024 tarihinde güncellediği eşik değerlere göre, kişi başı geliri 1.145 doların altında olan ülkeler 'düşük gelirli', 1.146-4 bin 515 dolar arasında olanlar 'alt orta', 4 bin 516-14 bin 5 dolar arasında olanlar 'üst orta', 14 bin 5 dolar ve daha fazla olanlar ise 'yüksek gelirli' sayılıyor.
GSYH BÜYÜKLÜĞÜ 1,3 TRİLYON DOLAR
Açıklanan 1,3 trilyon dolarlık GSYH ile birlikte Türkiye 2005'ten beri bulunduğu üst-orta gelirli ülkeler sınıfının üzerine çıktı. Yüksek gelirli ülke için belirlenen eşik değer, Çin, Japonya, İngiltere, ABD ve Euro Bölgesi'nin GSYH deflatörlerinin ağırlıklı ortalamasına dayanıyor. Gelir sınıflandırması, ülkelerin gelişmişlik düzeyini yansıtıyor.