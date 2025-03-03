Türkiye yüksek gelirli ülkeler liginde

Türkiye, Dünya Bankası’nın 'yüksek gelirli ülkeler' ligine girdi. Dünya Bankası’nın 1 Temmuz 2024 tarihinde güncellediği eşik değerlere göre, kişi başı geliri 1.145 doların altında olan ülkeler 'düşük gelirli', 1.146-4 bin 515 dolar arasında olanlar 'alt orta', 4 bin 516-14 bin 5 dolar arasında olanlar 'üst orta', 14 bin 5 dolar ve daha fazla olanlar ise 'yüksek gelirli' sayılıyor.