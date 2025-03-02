Togg, Mart ayında T10X modelini daha fazla kullanıcıyla buluşturmak için cazip taksit ve kredi seçenekleri sunuyor. Hem bireysel hem de kurumsal müşterilere özel avantajlarla T10X sahibi olmak şimdi daha kolay. Peki T10X mart ayı finansman desteği ne kadar? İşte tüm detaylar…

1 /12 Togg, satışta olan T10X modeli için kullanıcılarına farklı ödeme planları üzerinden kredi imkanı sunuyor. Yeni alıcılar, yüzde sıfır faizli kredi imkanından yararlanarak Togg sahibi olabiliyor. T10X sahibi olmak isteyen bireysel kullanıcılar, Mart ayı boyunca da farklı kredi seçeneklerinden yararlanabilecek.

2 /12 Kredi miktarı ve vade miktarı arttıkça faiz oranı da artıyor. Buna göre T10X aylık ödeme miktarı da değişiyor.

3 /12 T10X’in en donanımlı versiyonu olan V2 için bireysel müşterilere ayda 25 bin 433 TL’den başlayan geri ödemeyle 500 bin TL veya ayda 48 bin 915 TL’den başlayan geri ödemeyle 900 bin TL arasında değişen kredi imkanları sunuluyor.

4 /12 Kurumsal müşteriler için de 500 bin TL ile 1 milyon 500 bin TL arasında değişen kredi ve 48 aya varan vade seçenekleri sağlanıyor.

5 /12 500 bin TL kredi: %0 faizli 12 ay vadeli 41 bin 666 TL geri ödeme veya %2.29 faizli 30 ay vadeli 25 bin 433 TL geri ödeme.



6 /12 700 bin TL kredi: %1.19 faizli 12 ay vadeli 64 bin 364 TL geri ödeme veya %2.49 faizli 30 ay vadeli 36 bin 816 TL geri ödeme.

7 /12 900 bin TL kredi: %1.69 faizli 12 ay vadeli 86 bin 136 TL geri ödeme veya %2.69 faizli 30 ay vadeli 48 bin 915 TL geri ödeme.

8 /12 500 bin TL kredi: %0 faizli 12 ay vade.



9 /12 900 bin TL kredi: %1.69 faizli 12 ay vade.

10 /12 1 milyon 500 bin TL kredi: 12, 24, 36 veya 48 ay vadeli ve faiz oranları %2.39 ile %2.89 arasında değişiyor.





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