Milletvekili seçimi ile Cumhurbaşkanı birinci tur seçimi geride kaldı. Cumhur İttifakı’nın 322 kişiyle üstün tamamladığı tarihi seçimde Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kaldı. Sonuçları değerlendiren iş dünyası; sandıktan çıkan sonucu, Türkiye Yüzyılı’na yeşil ışık olarak değerlendirdi.

İHRACAT VE İSTİHDAM

Türk halkının 28 Mayıs’taki ikinci tur seçimlerinde ‘istikrar’ ve ‘güvenden’ yana oy kullanacağına inandığını belirten İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, 14 Mayıs’ta en büyük kazananın milletin gösterdiği sağduyu ve demokratik olgunluk olduğunu söyledi. Avdagiç, şunları söyledi: “Düsturumuz; daima ‘milli üretim’, daima ‘özgür ticaret’, daima ‘daha çok ihracat ve istihdam’ ile daima ‘güçlü Türkiye’dir. Şimdi seçim sonrasını, öncü Türkiye hedeflerimiz için tahkimatın ‘başlangıç noktası’ yapmak amacıyla, hep birlikte işimize koyulacağız.”

İSTİKRARDAN YANA TAVIR

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkan Mahmut Asmalı, seçimlere ilişkin, “Milletimizin 28 Mayıs tarihinde gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerini aynı özveri ile tamamlayıp, istikrardan yana tavrını sürdüreceğine inanıyoruz” ifadesini kullandı. Asmalı, “İş dünyası olarak esas prensibimiz; değerleri ve idealleriyle dünyaya örnek, üreten ve daima güçlü Türkiye’dir. Seçim sürecinde ve sonrasında, ülkemizin öncü hedeflerini hayata geçirmek için ‘BirveBeraber’ olarak var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

BEKLENEN SONUÇ ÇIKTI

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, vatandaşların Türkiye’nin büyük bir deprem arifesi ve pandemi sonrası yaşanan yüksek enflasyon sorununa rağmen Türkiye Yüzyılı’na yeşil ışık yaktığını söyledi. Aydın, seçim sonuçlarını şöyle değerlendirdi: “Ülkemiz demokrasi tarihi açısından güzel bir seçim günü geçirmiştir. Başarılı bir sınav vermiştir. Sandıklardan çıkan sonuca baktığımızda beklenildiği gibi bir sonuç ortaya çıkmıştır. Türkiye’nin tarihinin en büyük depremlerini yaşadığı, pandemi sonrası yüksek enflasyonun ziyadesi ile etkili olduğu bir ortamda vatandaşlarımız çözümü istikrar, güven ve tecrübede görmüştür.”

DAHA GÜVENLİ EKONOMİ

Asrın İşadamları Derneği (ASRİAD) Genel Başkanı Adnan Danışman, "Daha öngörülebilir ve daha güvenli bir ekonomik hayat beklentimiz devam etmektedir. Yeni politikaların oluşumunda da etkin bir şekilde yapılabilmesi imkanının olması beklentisindeyiz" dedi.







