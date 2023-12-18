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Ekonomi

Türkiye'de ilk olacak: Deniz üstü rüzgar santrali için teknik çalışmalar 2024'te başlayacak! Alanlar belirlendi

Denizüstü Rüzgar Enerjisi Derneği (DÜRED) Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Murat Durak, Türkiye'de deniz üstü (offshore) rüzgar enerjisi santrali için Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı'na (YEKA) ait saha büyüklüklerinin ağustosta belirlediğini ve 2024'te teknik çalışmalara başlanabileceğini söyledi.

12:05 - 18/12/2023 Pazartesi
Güncelleme: 12:13 - 18/12/2023 Pazartesi
AA
Deniz üstü rüzgar enerjisi sektörüne ilgi artıyor.
Deniz üstü rüzgar enerjisi sektörüne ilgi artıyor.

Denizüstü Rüzgar Enerjisi Derneği (DÜRED) Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Murat Durak, enerji ihtiyacının üçte ikisinden fazlasını ithal eden Türkiye'nin arz güvenliği ve yerli kaynak çeşitliliğini artırması gerektiğini belirtti.

Türkiye'nin deniz üstü rüzgar enerjisi projelerini gerçekleştireceği YEKA alalarının netleştiğini anımsatan Durak,
"Bandırma açıklarında 1111 kilometrekare, Bozcaada açıklarında 299 kilometrekare, Gelibolu açıklarında 75,6 kilometrekare ve Karabiga kıyılarında 410 kilometrekare alan deniz üstü rüzgar enerjisi için tahsis edildi."
dedi.

Durak, tahsis edilen YEKA için ilgili kurum ve kuruluşlardan görüşler alınmasının ardından belirli sahalarda meteorolojik ve oşinografik analiz ve ölçümlerden oluşan ön fizibilite etütlerinin yapılacağını ifade ederek, "2024'te denizlerde teknik çalışmalara başlanabilecek. Deniz üstü rüzgar enerjisi santral projeleri için Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması (YEKDEM) taban fiyatı kilovatsaat başına 6,75 cent/dolar, tavan fiyatı ise kilovatsaat başına 8,25 cent/dolar olarak belirlendi." diye konuştu.

Ayrıca YEKDEM'in uygulama süresinin 10 yıl olduğu bilgisini paylaşan Durak, bu tesisler için yerli katkı fiyatı uygulama süresinin de 5 yıl olarak düzenlendiğini hatırlattı.

Deniz üstü rüzgar enerjisi sektörüne ilgi artıyorDurak, Türkiye'de rüzgarda yüzer ve sabit temelli kurulumlar için potansiyeli yüksek bölgeler bulunduğuna işaret ederek, "Karadeniz'de yüzer kurulumlar için 13,9 gigavat ve sabit temelli kurulumlar için 1,3 gigavatlık potansiyel tespit edildi. Marmara Denizi'nde yüzer kurulumlar için 19,2 gigavat ve sabit temelli kurulumlar için 2,8 gigavatlık potansiyel mevcut." dedi.

Türkiye'nin deniz üstü rüzgar kurulumu hedefinin 2035'te 5 gigavat olduğunu belirten Durak, toplam rüzgar kapasitesi hedefinin ise 29,6 gigavat olduğunu söyledi.

Durak, dünya genelinde de deniz üstü rüzgar alanında önemli hedeflerin açıklandığına dikkati çekerek, "2019'de işletmeye alınan dünyadaki toplam rüzgar enerji kapasitesinin yüzde 10'u deniz üstünden oluşurken, 2025'ten sonra bu oranın yüzde 20'ye çıkacağı öngörülüyor." şeklinde konuştu.

Dünyada 2030'a kadar 460 gigavat deniz üstü rüzgar enerji kapasitesi olacağının tahmin edildiğini dile getiren Durak, şunları kaydetti:

"Japonya'nın 2003'te Asya'daki ilk deniz üstü rüzgar projesini devreye almasına rağmen, Asya'da deniz üstü rüzgar enerji piyasasının gerçek anlamda başlangıcı 2014'te oldu. Çin, 2014'te ulusal planını açıklayarak ilk adımı attı. 2017'de 1 gigavat deniz üstü rüzgar kurulu gücüne ulaşan Çin, 1 yıl sonra İngiltere'yi de geçti. Asya pazarında ikinci büyük deniz üstü rüzgar piyasası ise Tavyan'dır. 2030 yılına kadar Asya'da deniz üstü rüzgar enerjisinin yıllık yüzde 8,4 büyümesi öngörülüyor. ilk 5 pazar Çin (52 gigavat), Tavyan (10,5 gigavat), Güney Kore (7,9 gigavat), Japonya (7,4 gigavat) ve Vietnam (5,2 giavat) olarak sıralanmaktadır."
Bir Alman rüzgar enerjisi devinden daha Türkiye hamlesi: 500 milyon euroluk ekipman alacaklar
Bir Alman rüzgar enerjisi devinden daha Türkiye hamlesi: 500 milyon euroluk ekipman alacaklar

Almanya merkezli rüzgar türbini üreticisi Enercon Üst Yöneticisi (CEO) Jürgen Zeschky, Türkiye'den rüzgar enerjisi ekipman tedariklerinin şu an 300 milyon avro seviyesinde olduğunu belirterek, "Son dönemde ürettiğimiz türbin modelleri için bazı büyük parçaları Türkiye'de üretmeyi planlıyoruz. Gelecek birkaç yılda Türkiye'den ekipman tedarikimizin 500 milyon avroyu bulabileceğini söyleyebilirim." dedi. Geçtiğimiz günlerde de, Alman rüzgar enerjisi devi Nordex Group Üst Yöneticisi (CEO) Jose Luis Blanco, Türkiye'den yıllık 600 milyon euro seviyesinde rüzgar enerjisi ekipmanı tedarik ettiklerini belirterek, 2024'te Türkiye'den ekipman tedariklerinin 1 milyar euroya yaklaşacağını açıklamıştı.

Durak, Kuzey Amerika'da ilk ticari deniz üstü rüzgar enerjisinin ise 30 megavat kurulu gücünde ve Aralık 2016'da Rhode Island'da kurulduğunu anımsattı.

Amerika kıtasında halihazırda birçok deniz üstü rüzgar enerji projesinin geliştirilme aşamasında olduğunu dile getiren Durak, "Kapasite projeksiyonuna göre, 2030'da 10 gigavat kapasite tahmin edilmiştir. Bunun 1 gigavatı Kanada, 9 gigavatı ise ABD'de olarak planlandı." ifadelerini kullandı.

#DÜRED
#Deniz üstü rüzgar enerjisi
#Murat Durak
#Offshore
#Türkiye
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