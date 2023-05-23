Türkiye'de ilk olacak: TUSAŞ THY için yerli eğitim uçakları üretecek

İmza törenine, TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil ve THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat katıldı.
THY'nin yüzde 100 iştiraki Türk Hava Yolları Uçuş Eğitim ve Havalimanı İşletme AŞ (TAFA-Turkish Airlines Flight Academy) ile TUSAŞ arasında 20 adet tek motorlu pilot eğitim uçağı üretilmesi için yapılan anlaşmanın imza töreni THY Genel Müdürlük Binası'nda gerçekleştirildi.
Törende konuşan THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, daha önce onlarca kontrat imzaladıklarını kaydederek, daha önce imzaladıkları hiçbir kontratta bu kadar heyecanlanmadıklarını söyledi.
THY'nin 10 yılda 11 bin pilota ihtiyaç duyacağını dile getiren Bolat, dünya genelinde gelecek 10 yıldaki ihtiyacın ise 300 bin olarak hesaplandığını anlattı.
Bolat, bu pilotların uçuş okullarınca yetiştirileceğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:
Türkiye'de ilk olacak
Bolat, bu anlaşmayı çok önemsediğini kaydederek, "Türkiye'de ilk defa yerli ve sivil havacılığa hizmet eden bir hava aracı üretilmiş olacak. Bunda da Türk Hava Yolları stratejik ortağımız TUSAŞ ile zaten daha önceden de iş birlikleri yapıyorduk, ilk defa böyle bir projede rol aldığımız için biz de Türk Hava Yolları olarak gurur duyuyoruz." diye konuştu.
Yılda 200 uçağın üretileceği bir hat kurulacağını dile getiren Bolat, "Yani sadece bu yirmi tane uçakla kalmayacak. TUSAŞ buradan tüm dünyaya uçak satmak için bu işe giriyor. O açıdan da güzel bir iş birliğinin temelini oluşturduğumuz için de seviniyorum." açıklamasında bulundu.
"Çok değerli bu imza bizi sivil alana taşıyacak"
TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil de bu anlaşmanın sivil uçak projesine girişlerinin imzası olacağını belirterek, şu açıklamalarda bulundu:
Kotil, edindikleri tecrübelerin ardından sivil pilotları yetiştirmek amacıyla Turkish Airlines Flight Academy (TAFA) ile güçlerini birleştirdiklerini kaydederek, şu bilgileri verdi:
TAFA filosunun tamamen yerli ve milli uçaklarla değiştirilmesi hedefleniyor
Toplantıda verilen bilgiye göre, TAFA'da kullanılan mevcut ve alternatif uçak tipleri üreticileri ile yapılan görüşmeler sonucunda, uçak tedarikinde orta ve uzun vadede küresel çapta sıkıntılar yaşanacağı anlaşıldı.
TAFA tarafından eğitim ihtiyaçlarını karşılayabilecek tek motorlu eğitim uçağının yerli ve milli imkanlarla TUSAŞ tarafından üretilmesi konusunda fikir birliğine varıldı.
2026 ve 2027'de 10+10 (opsiyonlu) olacak şekilde 20 adet uçağın satın alınması ve uçakların mevcut verimliliği aynı şekilde karşılaması durumunda sonraki yıllarda uçak alımına devam edilerek TAFA filosunun tamamen yerli ve milli uçaklarla değiştirilmesi hedefleniyor.