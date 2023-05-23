Türkiye'de ilk olacak: TUSAŞ THY için yerli eğitim uçaklarını üretecek

"Uçaklarımızı özgün bir şekilde ve en kısa zamanda tasarlayıp teslim edeceğiz. Bu anlaşma bize burada bazı imkanları açacak. Biz savunma şirketiyiz. KAAN başta olmak üzere Hürjet, Hürkuş, Anka-3, Anka-2, Aksungur ve Anka, Gökbey, Atak helikopterimiz ve uydumuzla birlikte biz aslında bir hava savunma şirketiyiz. Ancak bu imza çok değerli. Çünkü şimdi sivile ayak basmış olduk."