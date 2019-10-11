9 aylık istihdam 1,1 milyonu aştı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Milli İstihdam Seferberliği kapsamında İŞKUR’un aracılık ettiği istihdam rakamlarını açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla sahaya inerek 81 ilde işverenlerle bir araya geldiklerini belirten Selçuk, “Başta ticaret ve sanayi odaları, esnaf ve sanatkârlar odaları olmak üzere 81 ilimizde düzenlediğimiz 769 bilgilendirme toplantısında 50 bin 160 işverenle bir araya gelerek teşviklerimizi ve hizmetlerimizi tanıttık. Türkiye genelinde yürütülen toplam 906 organizasyonda 133 bin 620 katılımcıyı ağırladık” dedi.

MEYVELERİNİ ALDIK

Gerçekleştirdikleri bu çalışmaların işe yerleştirme rakamlarına olumlu yansıdığını belirten Selçuk, şu bilgileri verdi: “2018’in Ocak-Eylül döneminde 863 bin 375’i özel sektör iş yerlerinde olmak üzere 868 bin 375 kişinin işe yerleşmesine aracılık etmiştik. 2019 yılının Ocak-Eylül döneminde ise 1 milyon 122 bin 724 kişisi özel sektörde olmak üzere 1 milyon 129 bin 729 kişinin işe yerleşmesine aracılık ettik. 2018 yılının aynı dönemine kıyasla özel sektör işe yerleştirme sayımızı yüzde 30 oranında arttırarak büyük bir başarıya imza attık.”

İŞ GÜCÜNE NİTELİK

İŞKUR’un uyguladığı Aktif İşgücü Programlarına da değinen Bakan Selçuk, bu kapsamda düzenledikleri mesleki eğitim kursları ve işbaşı eğitim programları ile işgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu işgücünün yetişmesine katkı sağladıklarını söyledi.