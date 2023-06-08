Türkiye'den çay ihracatı 5 ayda 14,9 milyon dolar oldu

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Çay Sektör Komitesi Başkanı Şaban Turgut, AA muhabirine, ülkeden yılın 5 ayında 103 ülke, özerk ve serbest bölgeye çay satıldığını söyledi.

Turgut, ocak-mayıs 2023'te 3 bin 114 ton çay ihracatından 14 milyon 890 bin 518 dolar gelir sağlandığını belirtti.

Geçen yılın aynı döneminde 2 bin 982 ton çay ihracatından 9 milyon 800 bin 860 dolar kazanıldığını ifade eden Turgut, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çay ihracatımız geçen yılın aynı dönemine oranla miktarda yüzde 4,4, değerde de yüzde 52 arttı. Belçika, ABD ve Birleşik Krallık en fazla dış satım yapılan 3 ülke oldu. Belçika'ya bu dönem 6 milyon 875 bin 439, ABD'ye 2 milyon 26 bin 356 ve Birleşik Krallık'a da 1 milyon 361 bin 630 dolarlık çay ihraç edildi."

Turgut, ihracat artışına paralel ülke çeşitliliğinin de arttığına dikkati çekerek, bu dönem Cezayir, Slovakya, Meksika, İspanya, İtalya, Panama, Gabon, Malezya, Yeni Zelanda, Endonezya, Portekiz, Angola, Dominik Cumhuriyeti, Togo, Ruanda ve Polonya'ya da çay satıldığını aktardı.

Çay ihracat ve ülke çeşitliliğindeki artışın sevindirici olduğunu vurgulayan Turgut, "Özellikle ÇAYKUR'un yurt dışı tanıtımlarının yanında son yıllarda yoğun turist alan Doğu Karadeniz'e gelen turistlerin Türk çayını tatması ve yoğun beğeni alması da çay ihracatımıza olumlu katkı yaptı. Bu durumun da önümüzdeki aylarda çay ihracatımızı daha üst rakamlara ulaştıracağını öngörmekteyiz." diye konuştu.

Turgut, çay tarımında en önemli konunun sürdürülebilirlik olduğuna işaret ederek, özellikle son yıllarda öne çıkan iklim değişikliği riskine şimdiden hazırlık yapılarak gerekli önlemlerin alınmasının zorunlu olduğunu kaydetti.







