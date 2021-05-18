Ekonomi Türkiyeden Filipinlere ATAK helikopteri ihracatı ABDden gerekli izinler alındı
SAVUNMA SANAYİ

Türkiye'den Filipinler'e ATAK helikopteri ihracatı: ABD'den gerekli izinler alındı

Türkiye, Filipinler'e T129 ATAK Taarruz ve Taktik Keşif Helikopteri ihracatı gerçekleştirmesi için ABD’den gerekli ihracat izinlerini aldı. Gerekli onayların tamamlanmasıyla Filipinler’e ilk partide 6 adet, ikincide 6 adet olmak üzere toplam 12 adet ATAK ihracatı yapılacak.

Haber Merkezi Diğer
Türkiyeden Filipinlere ATAK helikopteri ihracatı: ABDden gerekli izinler alındı
T129 ATAK

Filipinler Savunma Bakanı Delfin Lorenzana, 07 Aralık 2018 tarihinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Filipinler Hava Kuvvetlerinin (PAF) Taarruz Helikopter ihtiyacı için Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) üretimi T-129 ATAK Taarruz ve Taktik Keşif Helikopterinin seçildiğini ve ilk etapta 6-8 adetlik alım yapılacağını bildirmişti.

  • Yine 2018 yılının Aralık ayında, Türkiye ile Filipinler arasında, T-129 ATAK Taarruz ve Taktik Keşif Helikopterinin satışına yönelik bir mutabakat muhtırası (MoU) imzalanmıştı.

Güçlenen Atak helikopterinden ilk uçuş: Atak Faz-2'nin 2020 ortasından itibaren teslim edilmesi hedefleniyor
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ABD engeline takılmıştı

Ancak söz konusu satış, T129 ATAK helikopterinde bulunan motor gibi ABD üretimi parçalarla ilgili ihracat izninin beklenmesi sebebiyle bir süre hayata geçememişti. Hatta ABD, arada geçen süre zarfında Filipinler’e AH-64 Apache ve AH-1Z Viper tipi helikopterlerin satışını önermiş ancak Filipinler tarafından bu teklif kabul görmemişti.

Ankara Emniyeti ilk ATAK helikopterini teslim aldı
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Ankara Emniyeti ilk ATAK helikopterini teslim aldı

İlk etapta 6 ATAK gönderilecek

Savunma Sanayis'te yer alan bilgiye göre; TUSAŞ Kurumsal Pazarlama ve İletişim Başkanı Serdar Demir, Savunma’nın Yıldızı Parlıyor etkinliğinde yaptığı açıklamada ABD’nin, Filipinler’e ATAK ihracatı gerçekleştirilmesi için gerekli ihracat izinlerini verdiğini açıkladı. Filipinler’e ilk partide 6 adet ikincide 6 adet olmak üzere toplam 12 adet ATAK ihracatı yapılacak.

Askerin elindeki en güçlü yerli silah: T129 ATAK Helikopteri
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Askerin elindeki en güçlü yerli silah: T129 ATAK Helikopteri
Türkiye son yıllarda savunmada atağa kalktı. Yerli araç ve silahlar peş peşe görücüye çıkarken, sahada da dengeler tümden değişti. Dışa bağımlılık azaldı, ihracat kapıları aralandı. Savunmadaki Türkler programının bu haftaki konuğu T129 Atak Helikopteri.. Kısa süre içerisinde askerin elindeki en güçlü yerli silaha dönüşen helikopteri gelin birlikte inceleyelim...
Böylece Türkiye ilk defa yurt dışına bir platform aracı olarak helikopter satacak ve ilgili ülkeyle uzun dayalı bir savunma anlaşmasına imza atacak.

'T629' insansız ve elektrikli taarruz helikopteri: İlk kez görüntülendi
FOTOĞRAF 7
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Emniyet Genel Müdürlüğünün ilk Atak helikopteri teslim edildi. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Temel Kotil, TUSAŞ tesislerinde düzenlenen törene katıldı.
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ürkiye’de hava platformlarının tasarımı, geliştirilmesi, üretimi ve yenilenmesi gibi alanlarda hizmet veren Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) yeni bir girişime imza attı.
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İnsansız ve elektrikli helikopter görücüye çıktı TUSAŞ tören alanında geliştirme çalışmaları devam eden T629 helikopterinin 'insansız ve elektrikli' versiyonunun ön prototipi ilk kez sergilendi.
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'T629' insansız ve elektrikli taarruz helikopteri: İlk kez görüntülendi
Emniyet Genel Müdürlüğünün ilk T129 Atak helikopteri törenle teslim edildi. TUSAŞ tören alanında geliştirme çalışmaları devam eden T629 helikopterinin 'insansız ve elektrikli' versiyonunun ön prototipi de ilk kez sergilendi.


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