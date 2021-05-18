Türkiye'den Filipinler'e ATAK helikopteri ihracatı: ABD'den gerekli izinler alındı
Türkiye, Filipinler'e T129 ATAK Taarruz ve Taktik Keşif Helikopteri ihracatı gerçekleştirmesi için ABD’den gerekli ihracat izinlerini aldı. Gerekli onayların tamamlanmasıyla Filipinler’e ilk partide 6 adet, ikincide 6 adet olmak üzere toplam 12 adet ATAK ihracatı yapılacak.
Filipinler Savunma Bakanı Delfin Lorenzana, 07 Aralık 2018 tarihinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Filipinler Hava Kuvvetlerinin (PAF) Taarruz Helikopter ihtiyacı için Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) üretimi T-129 ATAK Taarruz ve Taktik Keşif Helikopterinin seçildiğini ve ilk etapta 6-8 adetlik alım yapılacağını bildirmişti.
Yine 2018 yılının Aralık ayında, Türkiye ile Filipinler arasında, T-129 ATAK Taarruz ve Taktik Keşif Helikopterinin satışına yönelik bir mutabakat muhtırası (MoU) imzalanmıştı.
ABD engeline takılmıştı
Ancak söz konusu satış, T129 ATAK helikopterinde bulunan motor gibi ABD üretimi parçalarla ilgili ihracat izninin beklenmesi sebebiyle bir süre hayata geçememişti. Hatta ABD, arada geçen süre zarfında Filipinler’e AH-64 Apache ve AH-1Z Viper tipi helikopterlerin satışını önermiş ancak Filipinler tarafından bu teklif kabul görmemişti.
İlk etapta 6 ATAK gönderilecek
Savunma Sanayis'te yer alan bilgiye göre; TUSAŞ Kurumsal Pazarlama ve İletişim Başkanı Serdar Demir, Savunma’nın Yıldızı Parlıyor etkinliğinde yaptığı açıklamada ABD’nin, Filipinler’e ATAK ihracatı gerçekleştirilmesi için gerekli ihracat izinlerini verdiğini açıkladı. Filipinler’e ilk partide 6 adet ikincide 6 adet olmak üzere toplam 12 adet ATAK ihracatı yapılacak.