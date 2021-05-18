Türkiye'den Filipinler'e ATAK helikopteri ihracatı: ABD'den gerekli izinler alındı

Filipinler Savunma Bakanı Delfin Lorenzana, 07 Aralık 2018 tarihinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Filipinler Hava Kuvvetlerinin (PAF) Taarruz Helikopter ihtiyacı için Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) üretimi T-129 ATAK Taarruz ve Taktik Keşif Helikopterinin seçildiğini ve ilk etapta 6-8 adetlik alım yapılacağını bildirmişti.

Yine 2018 yılının Aralık ayında, Türkiye ile Filipinler arasında, T-129 ATAK Taarruz ve Taktik Keşif Helikopterinin satışına yönelik bir mutabakat muhtırası (MoU) imzalanmıştı.

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ABD engeline takılmıştı

Ancak söz konusu satış, T129 ATAK helikopterinde bulunan motor gibi ABD üretimi parçalarla ilgili ihracat izninin beklenmesi sebebiyle bir süre hayata geçememişti. Hatta ABD, arada geçen süre zarfında Filipinler’e AH-64 Apache ve AH-1Z Viper tipi helikopterlerin satışını önermiş ancak Filipinler tarafından bu teklif kabul görmemişti.

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İlk etapta 6 ATAK gönderilecek

Savunma Sanayis'te yer alan bilgiye göre; TUSAŞ Kurumsal Pazarlama ve İletişim Başkanı Serdar Demir, Savunma’nın Yıldızı Parlıyor etkinliğinde yaptığı açıklamada ABD’nin, Filipinler’e ATAK ihracatı gerçekleştirilmesi için gerekli ihracat izinlerini verdiğini açıkladı. Filipinler’e ilk partide 6 adet ikincide 6 adet olmak üzere toplam 12 adet ATAK ihracatı yapılacak.

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OYNAT 00:00 Askerin elindeki en güçlü yerli silah: T129 ATAK Helikopteri Türkiye son yıllarda savunmada atağa kalktı. Yerli araç ve silahlar peş peşe görücüye çıkarken, sahada da dengeler tümden değişti. Dışa bağımlılık azaldı, ihracat kapıları aralandı. Savunmadaki Türkler programının bu haftaki konuğu T129 Atak Helikopteri.. Kısa süre içerisinde askerin elindeki en güçlü yerli silaha dönüşen helikopteri gelin birlikte inceleyelim... BiP'te paylaş

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Böylece Türkiye ilk defa yurt dışına bir platform aracı olarak helikopter satacak ve ilgili ülkeyle uzun dayalı bir savunma anlaşmasına imza atacak.