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Ekonomi

Türkiye'den LNG'de 8,1 milyar liralık hamle: İlk kez FSRU gemisi inşa edecek

Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ), 180 bin metreküp kapasiteli bir “FSRU” (gaz sıvılaştırma) gemisi inşası için 8,1 milyar liralık yatırıma gidiyor. İngilizce “Floating Storage and Regasification Unit”in kısaltması olan FSRU, “Yüzer LNG Depolama ve Gazlaştırma Ünitesi” anlamına geliyor.

10:29 . 10/05/2023 Çarşamba
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Foto/arşiv

Foto/arşiv

BOTAŞ’ın Jersey adalarında kurduğu BOTAS Trading IC’nin Ankara Merkez Şubesi, söz konusu FSRU gemisi imalatı dolayısıyla yapacağı 8 milyar 104,6 milyon liralık yabancı sermaye yatırımı için mart ayında teşvik belgesi aldı.


Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından 16 Mart’ta düzenlenen teşvik belgesinde, yatırımın yeri bilgisi “muhtelif iller” olarak yer aldı.

Dünya'da yer alan haber göre; Daha önce FSRU gemilerini yurt dışından sipariş eden, Güney Kore yapımı 263 bin metreküplük metreküp kapasiteli Ertuğrul Gazi FSRU (LNG depolama) gemisini 2021’de teslim alan BOTAŞ, böylece yabancı iştiraki eliyle Türkiye’de ilk kez FSRU gemisi inşa edecek.


Bu yatırım dolayısıyla teşvik belgesi kapsamında, 399 milyon dolarlık makine ve teçhizat ithal edilecek.

“Komple yeni” nitelikteki bu yatırıma teşvik belgesi kapsamında gümrük muafiyeti ve KDV istisnası uygulanacak. BOTAŞ’ın bu yatırıma gitmesinde, Karadeniz’de bulunan ve henüz deneme üretimi aşamasında olan gaz rezervlerinin etkili olduğu belirtiliyor.






#Yüzer LNG gemisi
#LNG
#Floating Storage and Regasification Unit
#Botaş
#Yüzer LNG Depolama ve Gazlaştırma Ünitesi
#FSRU
1 saat önce
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